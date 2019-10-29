Отец Хабиба рассказал о его воспитании

Отец Хабиба объяснил его ум и начитанность

Недавно, как сообщал «Рамблер», Отар Кушанашвили заявил, что время от времени Хабиб Нурмагомедов излагает мысли очень складно. Журналист задался вопросом, кто и как внушил парню из Махачкалы мысль, что он должен быть не только сильным, но и умным, интересным и начитанным.

«Ничего сложного нет, Отар», — заверил в инстаграме отец бойца Абдулманап Нурмагомедов.

Он объяснил это вниманием, которое уделял сыну своевременно, а также тем, что обозначил для него приоритетом учебу, а не спорт. Кроме того, Нурмагомедов-старший назвал своими методами воспитания убеждение, личный пример, поощрение, требование и принуждение.

Летом Абдулманап Нурмагомедов заявил, что готовит сыну замену и та будет не слабее Хабиба. Тогда же он упомянул, что его полуторагодовалый внук уже тренируется, а к трем годам будет разбираться в турнирах и знать историю.