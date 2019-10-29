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«Вцепился в потные труселя Конора». Экс-чемпион России по боксу — о Тактарове 

Чемпионат.com + ещё 4 5 часов назад
«Вцепился в потные труселя Конора»
Фото: РИА Новости
Бывший чемпион России по боксу в весовой категории до 70 кг Ханлар Азизов обрушился с критикой на бывшего бойца MMA Олега Тактарова, заявившего о готовности возглавить фан-клуб Конора Макгрегора, после того как его заподозрили в критике Хабиба Нурмагомедова.
«Олег всея Руси, я тебя поддерживал и даже в историю тебя выкладывал ради этого. Потом многие мои земляки писали, что ты лицемерный человек, а я всё-таки защищал тебя. Но твоя публикация меня как дагестанца сильно задела.
Пересмотрев всю твою страницу, я сделал для себя вывод, что ты двуличный человек. Большая часть страны с трудом визуально распознает мсье Тактарова. А подробности судьбы его и его предков — уж тем более, отчего всю его оду о родичах-бруталах и скулодробительных бросках в Бразилию отважного богатыря из Сарова можно отнести к болезненным последствиям его травм на ринге.
Совсем немногие из советских граждан знают стареющего и находящегося в забвении псевдосамурая Олежку с мёртвой, околоспортивной репутацией. Пусто, глупо и смешно для, в общем-то, взрослого мужика, пытающегося напомнить о себе эдаким цеплянием Нурмагомедова.
Олежка! Ты старый и тупой подлец. Сначала ты вонял о том, как «горцы прячутся в горах в случае опасности», но потом как истинный лицемер поехал к «трусам» в гости в горы. Сейчас, когда индекс упоминаемости о тебе вовсе принял отрицательное значение, ты вцепился в потные труселя Макгрегора, чтобы помахать их вонью и привлечь к себе внимание, всячески превознося себя, выпячивая свое смердящее нутро.
Паршивая у тебя генетика, я тебе скажу, потому как ты, как трусливая гиена, кусаешь через интернет то, чего достать зубами не сможешь. До нас, до горцев, тебе и подобным шакалам никогда не подняться. Поэтому ваш удел — сливать свой гной в интернет.
Ты никогда не был порядочным и уже им не станешь. Ты, как двуличная гиена, заходишь издалека, начинаешь сравнивать, бросать двусмысленные фразы.
Был бы ты мужчиной, сказал бы откровенно: «Я вас презираю, недолюбливаю», — и указал бы за что. А пустых, неподкреплённых слов на ветер бросать не надо. За каждым словом мужчины должно стоять действие или факт, но за тобой, к сожалению, этого не наблюдается…» — написал Азизов в своём «инстаграме».
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Комментарии18 
Теги:
MMA , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов , Олег Тактаров
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