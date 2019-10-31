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Игры
25 октября
Российская Премьер-лига
1 из 1
Все матчи
Рубин
0
—
0
Урал
25 октября
Английская Премьер-лига
1 из 1
Все матчи
Саутгемптон
0
—
9
Лестер Сити
25 октября
Испанская Примера
1 из 1
Все матчи
Вильярреал
4
—
1
Алавес
25 октября
Бундеслига
1 из 1
Все матчи
Майнц
3
—
1
Кёльн
26 октября
Российская Премьер-лига
3 из 3
Все матчи
Тамбов
3
—
0
Уфа
Ахмат
1
—
1
Арсенал
Ростов
2
—
0
Сочи
26 октября
Английская Премьер-лига
3 из 5
Все матчи
Манчестер Сити
3
—
0
Астон Вилла
Вест Хэм Юнайтед
1
—
1
Шеффилд Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
3
—
2
Эвертон
26 октября
Испанская Примера
3 из 3
Все матчи
Леганес
1
—
0
Мальорка
Вальядолид
2
—
0
Эйбар
Атлетико М
2
—
0
Атлетик Б
26 октября
Бундеслига
3 из 6
Все матчи
Бавария
2
—
1
Унион
Падерборн 07
2
—
0
Фортуна
Герта
2
—
3
Хоффенхайм
27 октября
Российская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Крылья Советов
0
—
2
Зенит
ЦСКА
0
—
1
Динамо М
Локомотив М
0
—
3
Спартак М
27 октября
Английская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
1
—
1
Вулверхэмптон
Ливерпуль
2
—
1
Тоттенхэм Хотспур
Норвич Сити
1
—
3
Манчестер Юнайтед
27 октября
Испанская Примера
3 из 5
Все матчи
Сельта
0
—
1
Реал Сосьедад
Гранада
1
—
0
Бетис
Леванте
0
—
1
Эспаньол
27 октября
Бундеслига
2 из 2
Все матчи
Вольфсбург
0
—