Макгрегор назвал Тактарова настоящим русским

Экс-чемпион UFC назвал Тактарова настоящим русским.

Ранее россиянин опубликовал интервью Макгрегора в России. Также он посчитал, что реванш ирландца с россиянином Хабибом Нурмагомедовым провел бы в Дублине. Боец Конор Макгрегор опубликовал фотографию россиянина Олега Тактарова, который решил возглавить фан-клуб ирландца, в своем Instagram.

Экс-чемпион UFC назвал Тактарова настоящим русским.

Ранее россиянин опубликовал интервью Макгрегора в России. Также он посчитал, что реванш ирландца с россиянином Хабибом Нурмагомедовым провел бы в Дублине.