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«Я оборву его родословную» 

Lenta.ru 2 часа назад
«Я оборву его родословную»
Фото: Scott Garfitt / Shutterstock / REX
О Хорхе Масвидале в 2019 году узнали все. Он установил рекорд Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), уничтожив непобежденного на тот момент мастера борьбы Бена Аскрена за пять секунд. А теперь возглавит турнир UFC 244 поединком с другим негодяем от MMA — Нэйтом Диасом. История Масвидаля — в материале «Ленты.ру».
Гангстер из Майами
На пресс-конференции, приуроченной к поединку главных гангстеров в смешанных единоборствах, 34-летний Хорхе Масвидаль блистал в культовом пиджаке Тони Монтаны из «Лица со шрамом». Многие разглядели в отсылке к герою Аль Пачино стремление Масвидаля запомниться публике. Хотя у Хорхе есть более глубокие причины по-особому относиться к этому образу.
Как и Тони Монтана, Хорхе Масвидаль-старший бежал с Кубы после того, как власть в стране захватили коммунисты. 14-летний сын рыбака соорудил с приятелями рафт из тракторных покрышек.
«Он наверное думал, что доберется до Америки за день», — рассказывает боец. Рафт с его отцом и еще двумя парнями затерялся в Карибском море. Хуже того, из-за прорехи в баллоне они лишились части запасов пресной воды.
Когда на рафт прилетел голубь, измученный жаждой и голодом, Масвидаль-старший даже задумался над тем, чтобы съесть птицу. Но товарищ его отговорил: голубь — это знак от Господа, а значит, земля близко.
Сперва он попал в Вирджинию. Американские власти определили кубинского подростка в школу. Однако ни учителя, ни те, кто жил рядом с Масвидалем, не знали испанского. На занятиях на него махнули рукой, со сверстниками раз за разом возникали конфликты. К чертям школу, решил отец будущего бойца UFC и рванул в Калифорнию.
Долгое время сам Масвидаль-младший не знал правды о своем отце. Он рос с матерью в Майами, свято веря, что папа служит в армии США. Будучи подростком, Хорхе постоянно влипал в неприятности.
«Когда-нибудь ты закончишь так же, как и твой отец», — услышал он от матери и усмехнулся. «Да он наверное генерал уже в этой армии», — ответил мальчишка. И тогда мама уже не стала скрывать правду.
В Калифорнии отец Масвидаля искал способ заработать. И явно нашел не самый лучший. Сперва он получил пять лет за непредумышленное убийство. Потом сел по обвинению в торговле наркотиками на 18 лет уже во Флориде. Для сына придумали легенду об отце-солдате.
Масвидаль-младший пропадал на улицах Майами. Дрался так много, что большинство стычек даже не запоминал. Но вот в 14 лет Хорхе сильно избили. Нападавших было несколько, и они не оставили шансов будущему гангстеру от MMA.
«Мое ухо превратилось в месиво. Тогда меня впервые побили, а мать не добавила ни единого удара. Она сказала: "Тебя и так уничтожили"», — вспоминает Масвидаль.
Он обозлился и жаждал мести. Собирался выследить обидчиков. Однако отцу удалось отговорить Хорхе. Тогда парень часто навещал его в тюрьме.
«Не делай этого. Иначе закончишь так же, как и я», — предостерег сына Масвидаль-старший.
Масвидаль сосредоточился на отработке своих навыков. Он увлекся кикбоксингом, а в старшей школе участвовал в соревнованиях по вольной борьбе. Правда, слабая успеваемость не позволяла ему рассчитывать на карьеру в студенческом спорте.
Вход в элиту единоборств с парадного входа был закрыт для трудного подростка из Флориды. Но кулаки Масвидаля чесались — уже тогда он понимал, с чем хочет связать жизнь.
Как раз в тот период на американском YouTube появляются ролики кулачных поединков на заднем дворе Кимбо Слайса. Отставной телохранитель порнопродюсера и король уличных боев, Кимбо (настоящее имя Кевин Фергюсон, — прим. «Ленты.ру») с 2003 года начал исправно поставлять в интернет видео с любительскими поединками.
На записи 2007 года можно видеть молодого Масвидаля в схватке с протеже Кимбо по имени Рэй. Уже тогда Хорхе демонстрирует приличную ударную технику и бесстрашие. К слову, для него это было не только способом показать себя. За поединок на заднем дворе Кимбо платили тысячу долларов.
Масвидаль участвует, казалось бы, во всем, где можно навредить другому человеку. В конце нулевых его можно было увидеть и в турнирах по кикбоксингу, и в грэпплинге. Он даже провел один профессиональный боксерский поединок. Кстати, уже тогда между именем и фамилией бойца появляется его прозвище Gamebred — зверь, выведенный самой игрой (в дословном переводе в художественном варианте слово «игра» можно заменить на «ремесло», — прим. «Ленты.ру»).

Злой рок

Масвидаль окунулся в мир MMA еще до гегемонии UFC. Он успел попробовать силы в ныне канувших в Лету Bodog Fight и Strikeforce, а также отметился в Bellator. Но по-настоящему известным боец стал именно в UFC.
Несмотря на запоминающиеся выступления (обидное поражение от Дэна Хендерсона в главном бою турнира UFC Fight Night 79), Масвидаля вряд ли можно было назвать звездой промоушена — его лицо редко появлялось на постерах грядущих турниров.
Карьера крепкого бойца, пускай и ведущей организации, Масвидаля не устраивала. Да и в клетке спортсмена преследовал злой рок. На сегодняшний день 10 из 13 поражений в профессиональной карьере он потерпел из-за судейских решений.
По состоянию на 2017 год Масвидаль — уже немолодой боец с солидным послужным списком красивых, но часто проигранных поединков. И, увы, без единого шанса на пояс чемпиона UFC.
Масвидаль берет паузу. В 2018 году он не проводит ни одного боя. Но это не значит, что боец отлеживался в своем доме в Майами.
Он принял участие в реалити-шоу и на три месяца был вырван из привычного окружения. Масвидаль и другие участники испаноязычного шоу Exactlon отправились в Доминиканскую республику.
Тропический рай тем не менее не был дарован знаменитостям от спорта для построения отношений. Вместо этого атлетичные парни и девушки постоянно состязались, испытывая свои физические и психологические возможности.
Масвидаль не стал финалистом шоу, но до сих пор с благодарностью вспоминает это время.
«Звучит немного пафосно, но мне удалось найти себя, будучи вне зоны доступа для окружающих. Я слышал свой собственный голос, а не миллион посторонних мнений или глупых песен по радио. Я понял, что нужно именно мне. Что мне хочется сделать до того, как карьера бойца подойдет к концу», — признался Масвидаль в эфире ESPN.
Пауза явно пошла на пользу Хорхе. Он отказался от того, чтобы оставлять исходы поединков на совести судей. «Я понял, что должен "заканчивать" каждого из этих парней», — признался Масвидаль. И 2019 год становится наиболее ярким в его карьере.
В марте он отправился за океан, чтобы встретиться с британским талантом Дарреном Тиллом. В качестве гостинцев Масвидаль принес с собой букет из убийственных попаданий. Тилл, который многими воспринимался как будущая звезда промоушена, свалился, как подкошенный.

Стер с лица

В то же время на турнир в Лондоне прибыл в качестве гостя и Бен Аскрен. Полная противоположность Масвидаля — борец со славным прошлым в студенческом спорте, и на тот момент непобежденный в MMA.
Аскрен был явно окрылен победой над Робби Лоулером, дарованной ему рефери Хербом Дином. Многие сошлись во мнении, что бывший чемпион UFC не отключился во время удушающего Аскрена. А позже Дин признал, что остановил бой ошибочно, но пересмотреть результат было уже невозможно.
Масвидаль, да и другие обитатели дивизиона полусреднего дивизиона, невзлюбили новичка за отказ дать Лоулеру реванш. Аскрен со склонной ему надменностью после поединка спросил Уайта: «И это лучшее, что у тебя есть?»
Аскрен нарисовал на собственном лбу мишень. Его появление на лондонском турнире в марте только раззадорило Хорхе. И тогда ему стало ясно — этого парня нужно заставить замолчать.
«Просто хочу его уничтожить. Ничего не думаю о своем сопернике. Позабочусь о том, чтобы его родословная оборвалась после 6 июля. Я сотру Аскрена с лица земли», — заявил Масвидаль.
Впрочем, насладиться реализацией своего зловещего плана Хорхе не успел. Их поединок продлился всего пять секунд. 19 боев и еще пять секунд Аскрен оставался непобежденным в MMA. Все изменил удар коленом в прыжке. Масвидаль явно наслаждался тем, что заткнул соперника. Он добил уже лежащего Аскрена и подчеркнуто неспортивно отпраздновал победу.
Внезапно обретшие гуманность болельщики и журналисты вопрошали — обязательно ли было добивать уже отключившегося Аскрена?
«Super necessary (сверхобязательно, — пер. «Ленты.ру»)», — бросил Масвидаль, а позже забетонировал эту цитату в своем Twitter.
Самый быстрый нокаут в истории промоушена просто катапультировал Хорхе в плане популярности. Если обратить внимание на статистику Twitter, то бросается в глаза, как за сутки после триумфа 6 июля количество подписчиков Масвидаля выросло в полтора раза (со 100 тысяч до 150 тысяч). Такой динамики аккаунт бойца не знал со дня регистрации.
Дальше — больше: помериться силами с Масвидалем решил старожил UFC Нэйт Диас. Бандит из Калифорнии вернулся в октагон, разобрался с Энтони Петтисом и вызвал на бой Геймбреда.
В UFC поспешили выделить бою главный слот на турнире UFC 244, который пройдет 2 ноября. Более того, специально под этих джентльменов Дэйна Уайт организовал отдельный титул — Baddest motherfucker (главный засранец, — перевод «Ленты.ру»). Для хардкорных фанатов поединков в клетке это может стать куда весомее любого чемпионского боя.
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Теги:
MMA , Статьи , Дэн Хендерсон , Энтони Петтис , Аль Пачино , Робби Лоулер , Кевин Фергюсон , Даррен Тилл , Бен Аскрен , КПРФ , Lenta.ru
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