Боец MMA нокаутировала соперницу подножкой

TKO by sweep. It's just how we do at #EternalMMA49 pic.twitter.com/G53vKXa6P2— UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) 1 ноября 2019 г. Австралийка Челси Хаккет одержала победу нокаутом над соотечественницей Николь Шепешвари на турнире Eternal MMA 49. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте UFC Fightpass.

В самом начале второго раунда Хаккет удалось поймать ногу соперницы. После этого она выполнила подсечку. Шепешвари жестко приземлилась на канвас, и рефери остановил поединок, присудив Хаккет победу нокаутом.

Для Хаккет победа стала второй в профессиональной карьере. Шепешвари потерпела второе поражение в карьере при двух победах.