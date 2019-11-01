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25 октября

Российская Премьер-лига

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Рубин
Рубин
0 0
Урал Урал
25 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
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Саутгемптон
Саутгемптон
0 9
Лестер Сити Лестер Сити
25 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
4 1
Алавес Алавес