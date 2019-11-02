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Из Москвы под суд: Макгрегору вынесли приговор за избиение 

Газета.Ru 6 часов назад
Макгрегору вынесли приговор за избиение
Фото: Reuters
Скандальный боец UFC Конор Макгрегор был осужден за избиение пожилого человека в Дублине, который после этого испытывал проблемы со зрением и неделю не выходил из дома. Суд не стал давать Макгрегору тюремный срок и приговорил его к денежному штрафу, в ответ боец пообещал никогда больше не позволять себе подобное. В то же время стали известны подробности скандала с участием Конора в Москве, в ходе которого он подвергся нападению на собственной тренировке.
Стоило только Конору Макгрегору вернуться из своего неоднозначного московского вояжа в Ирландию, как его ждали новые неприятности — суд по делу об избиении пожилого человека.
Во время своего затянувшегося отпуска скандальный боец UFC вел активно только одну деятельность — раскручивал свой виски, и во время одной из подобных промо-акций в баре Дублина у него завязался конфликт с 50-летним Дезмондом Кио.
Мужчина упрямо не хотел пробовать напиток спортсмена, поскольку в принципе не употребляет такой тип алкоголя. Однако Макгрегор, поставивший перед ним стакан и уже наливший туда виски, продолжал настаивать.
По информации Irish Mirror, старик ответил бойцу предельно прямо: «Я не желаю пробовать это дерьмо. Не нуждаюсь в твоей выпивке».
Это вывело из себя бывшего чемпиона UFC, который тут же нанес удар по голове обидчика и не продолжил во многом потому, что его силой оттащили другие посетители бара.
Дезмонд написал заявление в полицию, потребовав справедливого наказания для спортсмена, несмотря на его звездный статус.
«Мне не нравится этот мужик. Теперь его репутация наверняка пострадает. Он хулиган. Хулиган, у которого просто есть деньги», — говорил мужчина.
О том, что по этому делу ведутся разбирательства, стало известно еще в августе. И наконец, по прибытии Конора из Москвы, его вызвали в суд для оглашения окончательного приговора. За нападение на пожилого человека Печально Известному (The Notorious — прозвище бойца. — «Газета.Ru») в теории могли назначить тюремный срок до шести месяцев или штраф £1,5 тысячи, как сообщал портал Independent.ie.
Однако в итоге обошлось без лишения свободы — истории по типу Кокорина и Мамаева не произошло. Суд Дублина приговорил Макгрегора лишь к штрафу в размере €1 тысячи, который он обязан выплатить в течение месяца.
В ходе заседания боец UFC взял слово и выразил сожаление по поводу произошедшего.
«То, что я натворил, было совершенно неправильно. Приношу свои извинения пострадавшей стороне и суду. Уверяю вас, я больше не позволю себе ничего подобного», — пообещал Конор.
Кроме того, адвокат спортсмен Майкл Стейнс заверил судью, что боец по собственной инициативе уже выплатил жертве крупную сумму денег в качестве компенсации. Стоит отметить, что Дезмонд, по словам его друга, после точного удара Макгрегора испытывал проблемы со зрением и неделю не выходил из дома, так что компенсация бойца должна была прийтись весьма кстати после такого ущерба здоровью.
А пока эпатажный ирландец решает проблемы, связанные с агрессивным поведением у себя на родине, к нему все еще остаются вопросы в Москве.
Видеоблогер Нариман, который бросил в Печально Известного бутылку во время открытой для прессы тренировки, наконец дал развернутое объяснение своему поступку.
Ранее мужчина лишь отмечал кратко в Instagram, что его агрессия в адрес ирландца объяснялась тем, что тот позволил себе оскорбительные высказывания в адрес всего Дагестана во время пресс-конференции в Москве.
Напомним, Нариман спросил у Макгрегора, зачем тот решил унизить всех дагестанцев и обозвать их трусами, если какие-то личные счеты у него есть только с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и его командой.
В ответ ирландец заявил, что все дагестанцы обидели его тем, что начали продавать в своем регионе курицу под названием «Конор Макгрегор» (намек на трусость ирландца, которого Нурмагомедов периодически называет «цыпленком»).
Также Конор в короткой перепалке с блогером заявил, что считает трусами даже тех людей из Дагестана, которых не знает лично, — например, отца и брата Наримана. После этого ему в голову полетела бутылка, от которой он успел увернуться, а блогера вывели из зала охранники.
«Когда Макгрегору на пресс-конференции задали вопрос о том, что отец Хабиба пригласил его приехать в Дагестан, а он ответил, что даже испражняться в Дагестане не сядет, у меня внутри все загорелось, — рассказал Нариман на YouTube-канале «Команда А». — Тогда я попытался взять микрофон, но мне не дали. Видимо, по мне было видно, что я горю».
Блогер решил подойти к Макгрегору поближе на открытой тренировке и спросить его, почему он распространяет негативное отношение к Хабибу на весь народ.
«Я не собирался в него ничего кидать. Но думал, что если он как-то оскорбит меня, то дам пощечину», — заявил мужчина.
При этом блогер отметил, что Конор якобы внимательно наблюдал за ним, понимая по его поведению, что он готовит негативный вопрос. По мнению Наримана, ирландец был даже рад такому развитию событий и в какой-то мере провоцировал его на продолжение перепалки.
«Я хотел ему показать, что дагестанцы не трусы. Он должен был увидеть, что, несмотря на 30 вооруженных охранников вокруг него, я способен прямо в лицо задавать неудобные вопросы.
Когда мы начали говорить, я понял, что он делает все это специально и провоцирует меня. Я не мог не отреагировать», — рассказал блогер, объясняя, зачем бросил бутылку.
По мнению Наримана, таким образом ему удалось доказать скандальному бойцу, что он не является трусом.
«Да если бы надо было, я бы через охрану на него полез бы!» — заверил блогер.
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Теги:
MMA , Статьи , Конор Макгрегор , Газета.Ru
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