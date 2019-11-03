Хабиб намекнул на завершение карьеры

Действующий чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов выложил пост на своей странице в Instagram с намёком на завершение карьеры.
Постоянно играть не получится, в каждой игре есть конец, — написал Нурмагомедов.
Ранее Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что уже ищет замену своему сыну в октагоне.
Глава UFC Дэйна Уайт рассказал, что занимается подготовкой к титульному бою Нурмагомедова против Тони Фергюсона, писал News.ru.