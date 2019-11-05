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«Совсем не весело»: Макгрегора подозревают в изнасиловании 

Газета.Ru + ещё 10 5 часов назад
«Плохая история»: Макгрегора подозревают в изнасиловании
Фото: РИА Новости
Ирландский боец Конор Макгрегор вновь оказался в центре скандала — второй раз за год бывшего чемпиона UFC обвинили в изнасиловании. Спортсмен же полностью отрицает эти слухи, о чем заявил его представитель после суда, на котором ирландец признал свою вину в нападении на пожилого мужчину в баре.
За последний год имя бывшего двойного чемпиона UFC Конора Макгрегора больше мелькало в хронике, чем в бойцовском мире. Если поражение от Хабиба Нурмагомедова серьезно ударило по его спортивному имиджу, то серьезные проблемы с законом ирландец нажил себе сам.
Не так давно американский таблоид The New York Times распространил информацию о том, что в отношении Макгрегора уже на протяжении нескольких месяцев ведется уголовное расследование об изнасиловании. По данным источника, в декабре прошлого года в полицию обратилась девушка, чье имя не разглашается. Она сообщила, что боец применил к ней сексуальное насилие в одном из отелей Дублина. После этого Макгрегор якобы был задержан правоохранительными органами, но вскоре отпущен из-за отсутствия доказательной базы.
А меньше месяца назад все то же издание заявило, что Макгрегор снова проходит по делу об изнасиловании — речь идет уже о новом эпизоде. В этом случае спортсмена подозревают в том, что он изнасиловал 20-летнюю девушку на парковке возле одного из пабов столицы Ирландии. Официальное обвинение, так или иначе, в его адрес не выдвинуто.
Представители экс-звезды UFC категорически отвергают информацию о том, что Макгрегор причастен к изнасилованию. Так, его менеджер Оди Аттар выразил мнение, что подобные подозрения вызваны повышенным вниманием к бойцу и обусловлены в том числе и прошлыми ошибками, которые совершил ирландец.
«Конор такой человек — когда он совершает ошибку, он признает ее, поэтому он кумир для людей по всему миру. Но при этом он противоречивый человек, что делает его объектом множества слухов, а мы всегда придерживаемся одной позиции — слухи не комментируем», — рассказал Аттар в интервью MMAJunkie.
«Тем не менее недавние обвинения мы категорически отрицаем, как и сам Конор. В конце концов, мы знаем, кто такой Макгрегор, знаем правду, поэтому фокусируемся на позитивном. И хотя в СМИ обсуждают много всякого, можно сказать, циркулируют разные слухи если вам угодно, у Конора был отличный год с точки зрения бизнеса», — пояснил агент.
Накануне заявления Аттара к своему логическому завершению подошел один из самых громких скандалов, произошедших с участием Макгрегора за последнее время. Еще с августа против ирландца велось следствие о нападении на пожилого мужчину в баре Дублина. 50-летний мужчина по имени Дезмонд Кио отказался пробовать виски, который производит компания спортсмена, чем вызвал недовольство бойца — Макгрегор в итоге ударил того по лицу. История активно муссировалась в прессе и осуждалась профессиональными бойцами, однако суд Дублина оказался благосклонен к обвиняемому, назначив в качестве наказания ему штраф в размере €1 тыс.
Помимо прочего, как стало известно СМИ, на судебном заседании Макгрегор полностью признал свою вину и выразил раскаяние из-за содеянного. Адвокат бойца Майкл Стейнс также подчеркнул, что его клиент по собственному желанию выплатил крупную сумму потерпевшему за причиненный ущерб.
Возвращаясь к спортивному будущему Макгрегора, то здесь все так же туманно и бесперспективно, как и до суда. Президент UFC Дана Уайт неоднократно говорил на протяжении этого года, что ирландцу необходимо думать о возвращении в октагон, а не создавать себе проблемы с законом. Несмотря на это, по информации журналистов, руководство промоушена предлагало нескольких соперников Макгрегору, однако он каждый раз отказывался от поединков. Последний вариант, который активно обсуждается в прессе, — это ветеран лиги Дональд Серроне, идущий на двух поражениях подряд. Уайт же поспешил всех успокоить (а фанатов Конора — расстроить): возвращение ирландца в ближайшее время не планируется, как и его бой с Ковбоем.
«Поединок Макгрегора и Серроне? В буквальном смысле ничего не сделано. Серроне даже прислал мне СМС: «Надеюсь, что все эти разговоры — правда». Но сейчас мы не предпринимаем ничего для того, что организовать этот бой. Когда что-нибудь будет намечаться, я вам дам знать», — цитирует промоутера ESPN.
Вполне вероятно, что причиной иссякшей лояльности главы UFC к Макгрегору стали участившиеся случаи попадания ирландца в скандалы, заканчивающиеся в том числе и уголовными делами. Уайт не стал скрывать, что обеспокоен новыми слухами вокруг бывшего трикстера
«Это совсем не весело. Плохая история. Не о таком мы хотим слышать. Он только что признан виновным по другим обвинениям», — отметил он.
Напомним, что 31-летний Макгрегор на профессиональном уровне провел 25 поединков, одержав 21 победу при четырех поражениях. Также ирландец один раз выходил на профессиональный боксерский ринг, где разгромно проиграл легендарному Флойду Мейвезеру.
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Теги:
MMA , Статьи , Дана Уайт , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов , Дональд Серроне , МВД , New York Times
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