Отец Хабиба намекнул на дату боя сына с Фергюсоном

Абдулманап Нурмагомедов , отец действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова , рассказал, рассказал, что сын должен выйти в октагон через пять месяцев, то есть в апреле 2020 года. Ожидается, что соперником Нурмагомедова станет американец Тони Фергюсон, хотя официально об этом ещё не объявлено.

Также Нурмагомедов-старший ответил на желание Флойда Мейвезера, которое тот высказывал ранее, сразиться с Хабибом по правилам бокса.

«Флойд… Уважаю желание провести бой с Хабибом. У нас сейчас самый ответственный момент, когда нам предстоит провести лучший бой в истории UFC. 12 против 12 из серии побед, и болельщики ждут этого боя. Мы готовились к этому бою в общей сложности больше года. Пять месяцев, и бой должен состояться.