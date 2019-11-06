Хабиба освистали на матче «Локомотива»

Российский боец смотрел матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Локомотив». Когда спортсмена показали на большом экране стадиона, трибуны разразились свистом.

Матч завершился со счетом 1:2.

Как ранее сообщал «Рамблер», следующим соперником Нурмагомедова с большой долей вероятности станет американец Тони Фергюсон. Бой может состояться весной 2020 года.