Брат Хабиба о Макгрегоре: мужчина так не поступает

Брат Нурмагомедова о Макгрегоре: мужчина так не поступает

Фото: NurmagomedovMMA Twitter

Российский боец UFC Абубакар Нурмагомедов поделился мнением по поводу оскорблений ирландца Конора Макгрегора в адрес дагестанцев. «Макгрегор приехал сюда рекламировать свою продукцию и наговорил всяких гадостей. Даже не знаю, как на такое можно реагировать. Не хочу обращать внимание на этого человека или давать какие-то комментарии. Мужчина так не поступает, он просто закрывает свой рот и продолжает работать, делает то, что должен», — заявил боец в интервью RT. На пресс-конференции в Москве экс-чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе критически отозвался о жителях Республики Дагестан. Ранее российский боец Зелим Имадаев рассказал о своём конфликте с американцем Максом Гриффином.

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