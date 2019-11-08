Хабиб заявил о планах провести бой в США

Хабиб Нурмагомедов заявил о планах провести следующий бой в США

На пресс-конференции в Москве чемпион UFC сказал, что, по его данным, в Нью-Йорке в апреле будущего года состоится турнир смешанных единоборств.

Также он сообщил, что его команде предложили провести бой в марте в Лас-Вегасе, но он готов там выступить, только если американская сторона извинится за штраф.