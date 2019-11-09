Хабиб хотел бы передать чемпионский пояс Махачеву

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал о планах на будущее во время пресс-конференции в Москве.

Боец смешанного стиля (MMA) провел встречу с журналистами и фанатами в преддверии турнира промоушена Fight Night 163. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции.

По словам Нурмагомедова, он намерен в скором времени завершить карьеру.

"Конец карьеры не за горами. Осталось пара боев. Но кому попало не хочу чемпионский пояс оставлять. Мне бы хотелось, чтобы была смена поколений. Чтобы я пояс подхватил Ислам Махачев. Было бы хорошо, чтобы мой уход совпал с его чемпионским боем.

Думаю, что неправильно говорить о завершении карьеры и о деятельности после, потому что я уже в данный момент развиваю разные проекты. Потом буду их развивать. Точно не потеряюсь", — заявил Нурмагомедов.

Ранее чемпион организации обратился к болельщикам перед турниром UFC в Москве.