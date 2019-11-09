Хабиб хотел бы передать чемпионский пояс Махачеву 

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
2 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
1 1
Локомотив М Локомотив М
Динамо М
Динамо М
1 1
Ахмат Ахмат
Сочи
Сочи
1 2
Тамбов Тамбов
2 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Борнмут
Борнмут
1 0
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
2 0
Норвич Сити Норвич Сити
Астон Вилла
Астон Вилла
1 2
Ливерпуль Ливерпуль
2 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эспаньол
Эспаньол
1 2
Валенсия Валенсия
Леванте
Леванте
3 1
Барселона Барселона
Севилья
Севилья
1 1
Атлетико М Атлетико М
2 ноября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
3 0
Вольфсбург Вольфсбург
Вердер
Вердер
2 2
Фрайбург Фрайбург
Байер
Байер
1 2
Боруссия М Боруссия М
3 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Краснодар
Краснодар
2 2
Ростов Ростов
3 ноября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
0 2
Лестер Сити Лестер Сити
Эвертон
Эвертон
1 1
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
3 ноября

Испанская Примера

3 из 6
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
3 0
Мальорка Мальорка
Вильярреал
Вильярреал
0 0
Атлетик Б Атлетик Б
Осасуна
Осасуна
4 2
Алавес Алавес
3 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фортуна
Фортуна
2 0
Кёльн Кёльн
Аугсбург
Аугсбург
2 3
Шальке-04 Шальке-04
4 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Урал
Урал
1 2
Оренбург Оренбург
Крылья Советов
Крылья Советов
0 0
Рубин Рубин
Спартак М
Спартак М
0 1
Арсенал Арсенал
8 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Ахмат
Ахмат
0 0
Урал Урал
8 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Норвич Сити
Норвич Сити
0 2
Уотфорд Уотфорд
8 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
1 1
Леганес Леганес
8 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Кёльн
Кёльн
1 2
Хоффенхайм Хоффенхайм
9 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Рубин
Рубин
14:00
Динамо М Динамо М
Ростов
Ростов
16:30
Тамбов Тамбов
Спартак М
Спартак М
19:00
Крылья Советов Крылья Советов
9 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Челси
Челси
15:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Бёрнли
Бёрнли
18:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Саутгемптон
Саутгемптон
18:00
Эвертон Эвертон
9 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Алавес
Алавес
15:00
Вальядолид Вальядолид
Валенсия
Валенсия
18:00
Гранада Гранада
Эйбар
Эйбар
20:30
Реал Мадрид Реал Мадрид
9 ноября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Майнц
Майнц
17:30
Унион Унион
Герта
Герта
17:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Шальке-04
Шальке-04
17:30
Фортуна Фортуна
10 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
11:30
Уфа Уфа
Арсенал
Арсенал
14:00
Зенит Зенит
Сочи
Сочи
16:30
ЦСКА ЦСКА
10 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
17:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
17:00
Астон Вилла Астон Вилла
Ливерпуль
Ливерпуль
19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
10 ноября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Мальорка
Мальорка
14:00
Вильярреал Вильярреал
Атлетик Б
Атлетик Б
16:00
Леванте Леванте
Атлетико М
Атлетико М
18:00
Эспаньол Эспаньол
10 ноября

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
15:30
Вердер Вердер
Вольфсбург
Вольфсбург
17:30
Байер Байер
Фрайбург
Фрайбург
20:00
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф

Хабиб хотел бы передать чемпионский пояс Махачеву 

Газета.Ru 1 час назад
Хабиб хотел бы передать чемпионский пояс Махачеву
Фото: ТАСС
Действующий чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал о планах на будущее во время пресс-конференции в Москве.
Боец смешанного стиля (MMA) провел встречу с журналистами и фанатами в преддверии турнира промоушена Fight Night 163. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции.
По словам Нурмагомедова, он намерен в скором времени завершить карьеру.
"Конец карьеры не за горами. Осталось пара боев. Но кому попало не хочу чемпионский пояс оставлять. Мне бы хотелось, чтобы была смена поколений. Чтобы я пояс подхватил Ислам Махачев. Было бы хорошо, чтобы мой уход совпал с его чемпионским боем.
Думаю, что неправильно говорить о завершении карьеры и о деятельности после, потому что я уже в данный момент развиваю разные проекты. Потом буду их развивать. Точно не потеряюсь", — заявил Нурмагомедов.
Ранее чемпион организации обратился к болельщикам перед турниром UFC в Москве.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Газета.Ru: последние новости
Хабиб объяснил отказ выносить российский флаг на бои Хабиб объяснил отказ выносить российский флаг на бои Хабиб назвал сроки и место возможного поединка с Фергюсоном Хабиб назвал сроки и место возможного поединка с Фергюсоном Фанаты освистали Хабиба на матче "Локомотив" - "Ювентус" Фанаты освистали Хабиба на матче "Локомотив" - "Ювентус"
Комментарии 
Теги:
MMA , Хабиб Нурмагомедов , Ислам Махачев , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Димитрис Итудис: ЦСКА совершил слишком много потерь
Димитрис Итудис: ЦСКА совершил слишком много потерь 1
Скабеева обвинила Тарасова в желании похайпиться
Скабеева обвинила Тарасова в желании похайпиться
Жена Шумахера: я буду благодарна ему всю жизнь
Жена Шумахера: я буду благодарна ему всю жизнь 1
Баскетболисты ЦСКА уступили АСВЕЛу в Евролиге
Баскетболисты ЦСКА уступили АСВЕЛу в Евролиге
«Тампа» победила «Баффало»
«Тампа» победила «Баффало»
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение