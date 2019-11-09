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Бакаев — об оскорблениях Макгрегора: меня распирает, он ведь про Россию говорит 

Чемпионат.com + ещё 4 7 часов назад
«Меня распирает»: Бакаев об оскорблениях Макгрегора
Фото: РИА Новости
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился мнением о бойцах UFC ирландце Коноре Макгрегоре и россиянине Хабибе Нормаомедове.
«За кого в противостоянии Конора и Хабиба? Ну что за вопросы? Конечно, за Хабиба! Как и большинство в России. Конечно, меня распирает, когда Конор такое делает (оскорбляет Хабиба. — Прим. «Чемпионата»). Он ведь говорит про Россию, это неприятно. Тех людей, которых он оскорбляет — они наши. Но для него все эти слова — лишь бизнес. И это неправильно», — сказал Бакаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.
Напомним, бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся в октябре 2018 года. Тогда победу удушающим приёмом одержал россиянин.
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Теги:
MMA , Футбол , Зелимхан Бакаев , Дмитрий Егоров
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