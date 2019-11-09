Макгрегор назвал брата Хабиба «вечным неудачником»

Макгрегор назвал брата Нурмагомедова «вечным неудачником»

Бывший чемпион UFC ирландский боец Конор Макгрегор прокомментировал результат дебютного поединка в UFC Абубакара Нурмагомедова , двоюродного брата россиянина Хабиба Нурмагомедова . Дебютный поединок Абубакара получился краткосрочным, уже в первом раунде он проиграл Давиду Заваде, который провёл болевой приём и заставил соперника сдаться.

«Он постучал по своему лбу. Если можно постучать по лбу, можно ударить в лоб. Он сдался и сбежал. Мы знаем, кто там убегает. Абубакар Нурмаготаптап. Вечный неудачник», — написал Макгрегор в своём «твиттере».

Конор обыграл фамилию бойца, соединив её с окончанием tap. С английского — постучать рукой. Абубакар принимал участие в массовой потасовке после боя Хабиба и Макгрегора в 2018 году.