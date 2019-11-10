Макгрегор высмеял задушенного на турнире UFC брата Хабиба

Макгрегор высмеял задушенного на турнире UFC брата Нурмагомедова

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор в Twitter высмеял россиянина Абубакара Нурмагомедова за поражение на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.

«Абубакар Нурмаготаптап. Теперь мы знаем еще одного человека, который убегает. Вечный неудачник», — написал Макгрегор, однако позднее удалил записи.

Абубакар Нурмагомедов проводил дебютный бой в UFC на турнире в Москве 9 ноября. Двоюродный брат чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова проиграл немцу Давиду Заваде. Россиянин допустил ошибку и позволил сопернику провести удушающий прием. В итоге немец заставил соперника сдаться.

24 октября Макгрегор провел пресс-конференцию в Москве, в ходе которой заявил, что Хабиб Нурмагомедов боится драться с ним в России. «Дагестанцы — бегут и боятся, мы это знаем. Это видим и в Хабибе. Это в его природе», — сказал он. До этого ирландец также неоднократно оскорблял россиянина.

После этого несколько десятков дагестанцев осадили отель «Ритц-Карлтон», в котором остановился Макгрегор. Собравшиеся объяснили, что приехали в центр Москвы после оскорбительных заявлений ирландца.