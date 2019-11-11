Интересен только Хабиб: провал России

Интересен только Хабиб: почему у UFC не получается в России

Главный бойцовский промоушен мира — UFC — в третий раз в истории пожаловал в Россию. В московском карде выступили ведущие отечественные спортсмены, включая Забита Магомедшарипова Александра Волкова . Однако снова к UFC возникли те же вопросы, что и во время предыдущих визитов в нашу страну: логистика, уровень боев, а также планы на будущее. «Газета.Ru» — о том, что не так с организацией турниров в нашей стране.

«Приходите пораньше, чтобы места занять»

Если вернуться на год назад и вспомнить, каким получился первый визит UFC в Россию, то, сравнивая с сегодняшним, — колоссальная разница. Турнир серии Fight Night в прошлом сентябре был скорее экспериментом и не включал в себя массу главных атрибутов промоушена: медиа-мероприятия, которые стабильно у UFC начинаются за несколько дней до боев, а также отсутствие платных телетрансляций. Но тогда удалось выбить в качестве места проведения «Олимпийский», и, несмотря на то, что возглавили кард Алексей Олейник Марк Хант (не самые статусные бойцы), посещаемость составила более 22 тысяч человек.

От этого необходимо отталкиваться, поскольку у хорошего турнира не так уж и много показателей, и один из них — именно вместительность арены. Бои в Санкт-Петербурге спустя полгода собрали чуть более 7 тысяч зрителей, а на столичную «Арену ЦСКА» было продано почти 11,5 тысяч билетов.

Понятно, что первый турнир, да еще и в «Олимпийском», имел успех в том числе и благодаря эффекту неожиданности. UFC приехал в Россию без особых надежд и амбиций, но, получив хороший заработок от билетов, решил тут же повторить. В Петербурге же был откровенный провал: сорвалось несколько главных поединков, включая один с участием Александра Волкова, местом проведения был крошечный «Юбилейный», куда тикеты пришлось под конец раздавать бесплатно, да и без того арена пустовала.

После этого UFC уже решил не рисковать, забив себе на ноябрь этого года «Арену ЦСКА» на Автозаводской, у которой довольно-таки обширный опыт принятия бойцовских турниров. Обычно стадион принимает российские организации, и это, вполне возможно, наложило свой отпечаток, потому что ошибки были абсолютно теми же. Это не касается открытой тренировки и медиа-дня, которые проходили в Arbat Hall.

Серьезные проблемы начались непосредственно накануне турнира — это пресс-конференция чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и церемония взвешивания. Болельщики имели возможность посетить мероприятия по бесплатным билетам. Помимо прочего, фанаты получали шанс лично задать вопрос самому знаменитому российскому бойцу, а также его другу Исламу Махачеву . Фактически у журналистов в этой ситуации была довольно пассивная роль, но вот попасть на мероприятие оказалось проблематично.

Представителей СМИ попросили приехать заранее, когда событие было запланировано на 16.00. В итоге журналисты были вынуждены ждать на холоде почти полтора часа, поскольку отдельного входа для журналистов предусмотрено не было. Огромная толпа и мороз — это ради пресс-конференции, где Хабиб и Махачев толком не ответили ни на один вопрос и выглядели так, будто тоже отстояли очередь на арену. Мест, кстати, было достаточно как и в ложе прессы, так и на трибунах.

Кого привозить, чтобы россияне побеждали?

Как и полагается, в главных и со-главных ивентах должны быть звезды по российским меркам. Это, по понятным причинам, точно не Нурмагомедов. Первым выбором был Забит Магомедшарипов, пятый номер рейтинга полулегковесов. Уже довольно давно ходят разговоры, что он в ближайшее время должен получить титульный поединок, однако UFC, учитывая умение Забита раскачивать публику и бои, дал в соперники Келвина Кеттара, имя которого ничего не говорит рядовому болельщику.

Вторым же выбором был Волков, у которого простой уже достиг года. Изначально он должен был встретиться с легендой промоушена Джуниором Дос Сантосом, который впоследствии снялся с боя. Приехал в Москву в итоге Грэг Харди, скандальный американский боец и бывшая звезда NFL. За этот год Харди уже провел пять поединков, и в клетку к Драго его бросали во многом как жертву на растерзание.

Но даже учитывая бэкграунд экс-футболиста, российскому зрителю он мало чем интересен.

И, что самое интересное, в основном карде выступило больше бойцов-дебютантов UFC, чем в прелимах. Многие имена известны лишь самым отъявленным поклонникам отечественных смешанных единоборств, которые знакомы с российскими промоушенами. В соперники они получили соответствующих бойцов, которые толком ничего значимого в карьере пока не добились. Но, так или иначе, спортсмены с Дагестана всегда интересны россиянам. Особенно двоюродный брат Хабиба Абубакар Нурмагомедов

Итоговая цифра шокирует — семь поражений российских бойцов (не включая поединок двух соотечественников Рустама Хабилова и Сергея Хандожко). А родственник чемпиона со своей звездной командой в лице Хабиба и Абдулманапа Нурмагомедовых, а также Хавьера Мендеса , и вовсе смотрелся нелепо, поскольку все внимание было приковано исключительно к его угловым.

Что дальше?

На пресс-конференции после турнира вице-президент UFC Дэвид Шоу, говоря о планах промоушена на Россию, заявил, что организация по-прежнему планирует осваивать эту площадку и ездить в нашу страну как минимум по несколько раз в год. Вполне возможно, что даже в не самые большие города. С чем связан такой энтузиазм UFC — тяжелый, но на самом деле легкий вопрос.

Очевидно, что Дана Уайт однажды рассчитывает привезти в Россию номерной турнир, где выступит, конечно же, Хабиб Нурмагомедов. Для этого есть отличная площадка — например, стадион «Крестовский» в Санкт-Петербурге. Если это произойдет, чего так хочет и сам Хабиб, то турнир станет самым посещаемым в истории.

Что касается остального, то это лишь разогрев. Как показал опыт трех прошедших кардов, у нас не окупаются сполна даже турниры с большими именами.