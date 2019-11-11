Хабиб рассказал о кумирах детства

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов на встрече с болельщиками рассказал о кумирах детства, передает RT.

По мнению бойца, у детей всегда кто-то должен быть ориентиром.

"В моем детстве, в подростковом возрасте от 10 до 15 лет я смотрел футбол и бои. В то время был популярен Федор Емельяненко. Я смотрел все его поединки и их нарезки", — сказал Нурмагомедов.

Спортсмен отметил, что в детстве в футболе было много звезд, поэтому ему нравились многие игроки.

Нурмагомедов добавил, что в детстве просыпался ради просмотров в прямом эфире поединков бывшего чемпиона мира по боксу американца Майка Тайсона

Ранее чемпион UFC в легком весе дал совет родителям по воспитанию детей.