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Тренер: Абубакар Нурмагомедов проиграл бой в UFC из-за безответственности 

News.ru 2 часа назад
Брата Хабиба обвинили в безответственности
Фото: РИА Новости
Тренер бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Абубакара Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов считает, что россиянин проиграл в дебютном поединке в организации из-за расслабленности и безответственности.
Неответственное отношение к делу, расслабленность — это точно. Думал, что уже решает задачу, — сказал Абдулманап Нурмагомедов ТАСС.
Абдулманап является двоюродным братом действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Абубакар Нурмагомедов (15-3-1) провёл дебютный бой в UFC на турнире в Москве, уступив удушением поляку из Германии Давиду Заваде (17-6), писал News.ru.
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Теги:
MMA , Абубакар Нурмагомедов , Абдулманап Нурмагомедов , Хабиб Нурмагомедов , ИТАР-ТАСС
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