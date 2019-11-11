Брата Хабиба обвинили в безответственности

Тренер бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Абубакара Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов считает, что россиянин проиграл в дебютном поединке в организации из-за расслабленности и безответственности.
Неответственное отношение к делу, расслабленность — это точно. Думал, что уже решает задачу, — сказал Абдулманап Нурмагомедов ТАСС.
Абдулманап является двоюродным братом действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Абубакар Нурмагомедов (15-3-1) провёл дебютный бой в UFC на турнире в Москве, уступив удушением поляку из Германии Давиду Заваде (17-6), писал News.ru.