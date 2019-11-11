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«Авангард» пригласил Макгрегора в Омск 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Макгрегора позвали в Сибирь
Фото: РИА Новости
«Авангард» пригласил в гости ирландского бойца смешанных единоборств, экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.
— А вы не забыли, что он уже выражал респект омичам, — написано в сообщении в Instagram омского клуба. — Может, пора приехать в Омск, Конор Макгрегор? «Омские Ястребы» ждут в Академии! По пути и в Балашиху можно.
На днях некая девушка сфотографировалась на фоне хоккейной академии «Авангарда» в Омске, держа в руках бутылку алкогольного напитка, который производит компания Макгрегора. Девушка опубликовала фото в соцсетях, отметив при этом ирландца. Макгрегор, у которого свыше 30 миллионов подписчиков в Instagram, после этого загрузил фото в сторис.
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Открытие Хоккейной Академии «Авангард» стало таким масштабным событием для города, Сибири, да и всей страны, что теперь все хотят фото на её фоне 📸 Ещё и МакГрегор заметил — и у себя запостил (правда, есть на снимке одна деталь, продвигать которую мы не считаем правильным, так что смотрите на самого Конора). Ну а за пост спасибо, Академия и Омск выходят на международный уровень. Respect. P. S. А вы не забыли, что он уже выражал респект омичам? Может, пора приехать в Омск, @thenotoriousmma? «Омские Ястребы» ждут в Академии! По пути и в Балашиху можно 😉 #ОмскиеЯстребы #ОмскийАвангард #АкадемияАвангарда #hockeyfamily #McGregor

Публикация от  Хоккейный клуб Авангард (@avangard_inside)

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Теги:
MMA , Конор Макгрегор
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