Раскрыт заработок Нурмагомедова за бой

Как ранее сообщал «Рамблер», бой Нурмагомедова против Порье, в котором россиянин отстаивал титул чемпиона UFC в легком весе, состоялся 7 сентября на турнире организации в Абу-Даби. Дагестанец одержал победу удушающим приемом в третьем раунде. Официально сообщалось, что гонорар Нурмагомедова за бой составил 6 миллионов долларов.

Менеджер россиянина Ризван Магомедов в диалоге с журналистом «Спорт-Экспресса» заявил, что боец получил гораздо больше денег.

«Хабиб получил намного больше шести миллионов долларов за бой. Когда его отец говорил, что гонорар в три раза больше, чем за бой с Конором МакГрегором, то он имел ввиду всю сумму вместе с отчислениями от платных трансляций», — заявил менеджер.

По словам Магомедова, на сегодняшний день Нурмагомедову не нужен именитый соперник, чтобы требовать большой гонорар за своё выступление.