Раскрыт заработок Нурмагомедова за бой 

Хабиб Нурмагомедов за бой против американца Дастина Порье получил «намного больше шести миллионов долларов», заявил «Спорт-Экспрессу» менеджер российского бойца Ризван Магомедов. По его словам, Хабибу, чтобы зарабатывать большие деньги, «не нужен МакГрегор».
Как ранее сообщал «Рамблер», бой Нурмагомедова против Порье, в котором россиянин отстаивал титул чемпиона UFC в легком весе, состоялся 7 сентября на турнире организации в Абу-Даби. Дагестанец одержал победу удушающим приемом в третьем раунде. Официально сообщалось, что гонорар Нурмагомедова за бой составил 6 миллионов долларов.
Менеджер россиянина Ризван Магомедов в диалоге с журналистом «Спорт-Экспресса» заявил, что боец получил гораздо больше денег.
«Хабиб получил намного больше шести миллионов долларов за бой. Когда его отец говорил, что гонорар в три раза больше, чем за бой с Конором МакГрегором, то он имел ввиду всю сумму вместе с отчислениями от платных трансляций», — заявил менеджер.
По словам Магомедова, на сегодняшний день Нурмагомедову не нужен именитый соперник, чтобы требовать большой гонорар за своё выступление.
«Сегодня Хабиб — человек с мировым именем. Соответственно и гонорары у него достойные», — резюмировал менеджер бойца.