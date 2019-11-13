В Словакии назвали ресторан в честь Макгрегора

В Словакии появился ресторан, названный в честь ирландского чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора . Об этом сообщает RT.

Помимо названия, с бойцом смешанного стиля (MMA) связана и внутренняя отделка заведения — на стенах висят плакаты с Макгрегором и фрагменты обоев. Одним из главных напитков ресторана стал фирменный виски ирландца.

"Я открыл ресторан более шести месяцев назад. Решил назвать его в честь короля UFC Конора Макгрегора, потому что мне нравится его стиль, его бои. Вообще, я большой фанат Конора", — поделился владелец заведения.

Tasty 😋 🇸🇰 🥃 @ProperWhiskey https://t.co/WYf4wJPeK2— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 11 ноября 2019 г. Позже в Twitter появилась реакция и самого Макгрегора на появление ресторана, названного в его честь.

"Вкуснятина", — написал ирландец.