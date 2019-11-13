Нурмагомедову нужно исправляться за московский провал. Мы нашли соперника

Абубакар может поучаствовать во втором российском дерби. А Волкову и Забиту пора биться за пояс

9 ноября в Москве, на ЦСКА Арена отгремел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163. Его результаты для россиян оказались плачевными. Избалованная победами на домашних турнирах московская публика увидела едва ли не разгром своих бойцов. Благо, шоу было спасено Александром Волковым и Забитом Магомедшариповым, одержавшими победу в главных поединках. Попробуем разобраться, что ждёт триумфаторов и неудачников турнира теперь.

Абубакар Нурмагомедов

Ажиотаж вокруг дебюта Абубакара Нурмагомедова в сильнейшей лиге мира чувствовался ещё задолго до дня поединка. Двоюродный брат Хабиба пользовался популярностью на медиа-дне и купался в овациях болельщиков на взвешивании. Но порадовать своих фанов не сумел. Явно перегорев и переусердствовав, россиянин попался на приём Давида Завады и вынужден был сдаться. Что ждёт его после такого фиаско? Абубакар вынужден будет биться с другими неудачливыми дебютантами, которые пока не лишены возможности проявить себя в UFC. Среди полусредневесов были такие и на турнире в Москве. Кроме поединка Нурмагомедова, здесь в полусредней категории состоялись ещё три боя. Учитывая одинаковую дату выступлений, Абубакар вполне мог бы встретиться с кем-либо из участников московского шоу. Проблема в том, что проигравшие Рамазан Эмеев и Зелим Имадаев имеют тесные связи с командой Хабиба, а потому даже по этим соображениям поединок с кем-либо из них практически невозможен.

Вместе с тем, реальным вариантом остаётся встреча с Сергеем Хандожко, который на ЦСКА Арена проиграл Рустаму Хабилову . «Хонда» пока провёл в UFC лишь два поединка и имеет в послужном списке одну победу и одно поражение. В преддверии противостояния с Хабиловым Сергей всячески давал понять, что не боится боёв с борцами, а потому не исключено, что он примет встречу с Абубакаром. Тем более, последний, по крайней мере пока что, как не крути уступает в борцовских навыках тому же Хабилову. В любом случае, победа над бойцом с фамилией Нурмагомедов повысит акции Хандожко, так что, если предложение такого боя поступит, вряд ли он от него откажется. Ну а для Абубакара это далеко не худший вариант, по крайней мере в партере он уже заранее получит преимущество.

Рустам Хабилов

Хабилов на домашнем турнире одолел упомянутого Хандожко и, таким образом, добыл седьмую победу за предыдущие восемь поединков. Появление в полусреднем весе прошло относительно успешно. Хотя после поединка Рустам упоминал, что для этого дивизиона ему ещё придется поднабрать физической мощи. Но даже невзирая на это, россиянин бросил традиционную для таких случаев фразу, что уже в следующий раз хотел бы получить соперника из топ-15 и даже упомянул экс-чемпиона лиги Петтиса. Учитывая то, что проблемы Хабилова с американской визой никуда не делись, сложно представить, что ему дадут подраться с по-настоящему популярным и высоко котирующимся бойцом, так как такие, зачастую, получают слоты в кардах турниров США.

Потому вариантов для Хабилова не так уж много. Принимая во внимание его большой опыт, вряд ли ему во второй раз кряду дадут соперника, который бьётся в UFC «без году неделю». А потому, скорее всего, Рустам получит возможность сразиться с кем-то, кто близок к топ-15. Одним из самых интересных вариантов является дуэль с Энтони Рокко Мартином. Американец также выступал в Москве и победил Рамазана Эмеева, подтекст противостояния Мартина с россиянами уже очерчен. Кроме того, у американца насчитывается пять побед в минувших шести встречах, и, с учётом профессионального рекорда Хабилова, вполне логично ожидать, что победитель такой схватки попадёт в заветные топ-15.

Магомед Анкалаев

Наверное, многие помнят дебют Магомеда Анкалаева в UFC. Тогда он выступил в андеркарде боя Волков — Вердум на турнире в Лондоне и проиграл бой Полу Крэйгу на последней секунде, сдавшись после удушающего приёма шотландца. Многие, даже не стесняясь, высмеяли такую нелепую сдачу, но главное, что та неудача не надломила самого Анкалаева. После того он нокаутировал Марцина Прахно и победил решением судей Клидсона Абреу. Затем последовал и турнир в Москве. Здесь Магомеда поджидал мощный африканец Далчиа Луангимбула, но россиянин нокаутировал того эффектным фронт-киком, попутно заработав бонус за «выступление вечера».

Такая победа безусловно привлечёт интерес со стороны руководства лиги и не исключено, что в UFC удовлетворят запросы Анкалаева и дадут ему соперника из топ-15. Кандидатов на поединок с россиянином из рейтинговых бойцов не так много. О противниках из первой десятки говорить смысла нет. А вот из оставшихся пяти наиболее реальным кажется вариант с Джонни Уокером . Илир Латифи, Миша Циркунов, Маурисио Руа и Никита Крылов слишком опытны для бойца с четырьмя поединками в UFC, но одиннадцатый номер дивизиона Уокер почти идеальная кандидатура.

В его послужном списке также лишь четыре боя в лучшей лиге мира, но уже есть победы над тем же Циркуновым, а также Роунтри и Ледетом. Кроме того, в предыдущей схватке бразилец проиграл и теперь он почти неизбежно получит соперника, находящегося ниже в рейтинге. Также не последнюю роль в организации такого противостояния может сыграть и яркий стиль обоих спортсменов. Если же в UFC всё же примут решение придерживать Анкалаева соперниками не входящими в рейтинг, то наиболее вероятным кандидатом на бой видится Ион Куцелаба. Молдаванин достаточно хорош, имеет за плечами семь поединков в UFC и бился с противниками калибра Гловера Тейшейры и Джареда Каннонье . Таким образом, он может стать отменной проверкой для Анкалаева перед решающим прыжком в топ-15.

Александр Волков

Лучший российский тяжеловес в UFC на турнире в Москве не сказать, что порадовал, но во всяком случае свою работу выполнил. Достаточно аккуратную победу над Грегом Харди можно списать на более чем годичный простой. Вместе с тем она показала, что перед марш-броском в погоне за титулом, Волкову необходимо себя проверить с кем-то гораздо более опытным и мощным, чем бывший игрок в американский футбол. Вариантов для Александра просматривается два — Джуниор дос Сантос и Фрэнсис Нганну

Напомним, что первый должен был стать соперником россиянина как раз на турнире в Москве, но выбыл из строя из-за инфекции в ноге. В целом, стороны могут снова договориться о встрече, а победа над четвёртым номером рейтинга практически гарантированно может дать Волкову долгожданный тайтл-шот. Думается, что по-прежнему не против такой встречи и сам дос Сантос. Что касается потенциальной схватки с Нганну, то Фрэнсис напомнил о себе практически сразу же после победы Волкова на турнире, отдав тому должное и вызвав того на бой. Буквально через день Нганну снова упомянул Волкова, заявив, что Александр отказывался от дуэлей с ним уже дважды. По мнению Нганну, он может стать последним препятствием для россиянина на пути к бою за пояс, потому москвич, не скрывающий своих амбиций, вряд ли откажется от подобного предложения.

Забит Магомедшарипов

Ещё один талант UFC из Дагестана непрестанно повторяет заявления о своих чемпионских амбициях. Забит говорил о шансах на титульный бой до встречи с Кэттаром и делал то же самое уже на пресс-конференции после окончания схватки. Позиция Магомедшарипова понятна, последние победы над Стивенсом и Кэттаром окончательно продемонстрировали, что Забиту больше нечего доказывать в боях с середняками. С другой стороны, третий раунд московского боя заставил фанатов Магомедшарипова затаить дыхание и понервничать, потому как Забит явно устал, а Кэттар наоборот, впечатлил несколькими атаками. Это заставило говорить о том, что россиянин не готов к пятираундовым дуэлям. Сам Забит повторял, что связывает усталость в бою с недавним курсом лечения антибиотиками, но всё же некоторые вопросы к его выступлению остаются, а раз они есть у нас, то у руководства лиги они есть и подавно. Потому маловероятно, что уже в следующий раз мы увидим Магомедшарипова в клетке с Холлоуэем или чем чёрт не шутит, Волкановски.