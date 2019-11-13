Российский боец ММА арестован за похищение человека

Российского бойца ММА заподозрили в похищении человека

Российский боец смешанных единоборств Дмитрий Сосновский арестован по подозрению в похищении человека и вымогательстве.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы, Сосновский проходит по делу о похищении человека группой лиц.

Адвокат бойца Равиль Саберов подтвердил информацию о его аресте. Он пояснил, что по делу проходят еще пять человек. Их подозревают в том, что они похитили представителя коммерческой организации и вымогали у него около 300 тысяч рублей.

По его словам, следствие квалифицировало действия Сосновского и других подозреваемых неправильно.

«Я видел видеозапись этого деяния. Там события происходили в офисе. Максимум, о чем там можно вести речь, это самоуправство. Потерпевшему никто не мешал уйти, он покинул офис сам, а на следующий день пришел туда за зарплатой», — сказал Саберов.

По данным телеграм-канала 112, похищение произошло 22 октября на Мичуринском проспекте в Москве. Группа лиц, в числе которых бил Сосновский, посадили человека в машину и отвезли в офис, где избивали и требовали простить долг их общему знакомому. В числе арестованных по делу еще один боец ММА — Александр Гладков , сообщает телеграм-канал.

Дмитрий Сосновский — представитель тяжелой весовой категории, имеет действующий контракт с UFC.