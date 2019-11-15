Боец UFC объяснил непобедимость Нурмагомедова и нашел его слабое место

Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Чарльз Оливейра заявил, что смог бы победить россиянина Хабиба Нурмагомедова . Слова спортсмена приводит MMA Mania со ссылкой Ag Fight.

Оливейра заметил, что Нурмагомедов побеждал только бойцов-ударников.

«Среди них не было тех, кто занимается борьбой, кто не боится оказаться на настиле», — отметил бразилец.

Именно себя он назвал «тем самым парнем», который сможет побороться с российским бойцом.

Также Оливейра предположил, что ему дадут возможность встретиться с Нурмагомедовым в бою под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), если он одержит еще две победы в промоушене.

«Это будет здорово, учитывая мой уровень джиу-джитсу», — сказал бразильский спортсмен.

В последний раз Оливейра выходил в октагон в августе и победил Ника Ленца техническим нокаутом. Эта победа стала для него пятой подряд в UFC. Всего же на его счету 27 выигрышей и восемь поражений.

Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. В сентябре он провел вторую успешную защиту титула, победив американца дастина Порье удушающим приемом. В активе бойца 28 побед в 28 поединках по правилам MMA.