Александр Емельяненко отрицает проблемы с алкоголем

Александр Емельяненко: у меня нет никаких проблем с алкоголем

Фото: tofight.ru

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко , который не так давно снова был замечен пьяным незадолго до очередного поединка, сделал заявление об употреблении алкоголя. Спортсмен отметил, что этот эпизод его личной жизни привлек слишком много внимания и у него нет проблем со спиртным. "Я вот такой человек, что люблю посмеяться и поулыбаться, — цитирует известного бойца портал Tofight.Ru. — Обычный человек, такой как все. Если я хочу выпить, то об этом знают все. Сколько раз в году вы знали, что я пил? Один раз в год выпил и все". Емельяненко-младший предлагает всем "диванным наблюдателям" успокоиться и, прежде всего, посмотреть на себя: "Вы на себя посмотрите, сколько вливаете в себя. Ежедневно, еженедельно, ежемесячно — сколько вы пьете?! Идите делом займитесь, я не бухаю. Что вы сидите и с закрытых аккаунтов умничаете? Успокойтесь. Живите и за собой смотрите".

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