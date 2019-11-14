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Александр Емельяненко: у меня нет никаких проблем с алкоголем 

Вести.Ru 2 часа назад
Александр Емельяненко отрицает проблемы с алкоголем
Фото: tofight.ru
Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, который не так давно снова был замечен пьяным незадолго до очередного поединка, сделал заявление об употреблении алкоголя. Спортсмен отметил, что этот эпизод его личной жизни привлек слишком много внимания и у него нет проблем со спиртным.
"Я вот такой человек, что люблю посмеяться и поулыбаться, — цитирует известного бойца портал Tofight.Ru. — Обычный человек, такой как все. Если я хочу выпить, то об этом знают все. Сколько раз в году вы знали, что я пил? Один раз в год выпил и все".
Емельяненко-младший предлагает всем "диванным наблюдателям" успокоиться и, прежде всего, посмотреть на себя:
"Вы на себя посмотрите, сколько вливаете в себя. Ежедневно, еженедельно, ежемесячно — сколько вы пьете?! Идите делом займитесь, я не бухаю. Что вы сидите и с закрытых аккаунтов умничаете? Успокойтесь. Живите и за собой смотрите".
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Теги:
MMA , Александр Емельяненко
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