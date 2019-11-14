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В Москве убит Ашот Болян 

Рамблер + ещё 1 33 минуты назад
В Москве убит чемпион мира по тайскому боксу
Фото: РИА Новости
Армянский боксер Ашот Болян убит в Москве. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Вчера вечером житель 59-го дома по Нахимовскому проспекту, паркуясь, в свете фар заметил лежащего мужчину. Тот оказался мертвым. Москвич обратился в правоохранительные органы. Те установили, что погибшим является Ашот Болян, а причиной его смерти — огнестрельное ранение.
Кроме того, полицейские выяснили, что автомобиль «Инфинити», возле которого труп спортсмена был найден, принадлежал ему и не был тронут.
Ашот Болян — тайский боксер, уроженец Армении. Ему было 40 лет. Он был трехкратным чемпионом мира по версии WPKA, чемпионом Азии по версии WPKA, двукратным чемпионом мира по версии IPMTF, 17 раз выигрывал другие международные турниры и установил рекорд по скорости нанесения ударов — 11 за секунду.
В 2004 году армянин завершил спортивную карьеру. Тогда же он переехал в Россию, а в последнее время был президентом Всемирной ассоциации армянских спортивных федераций, главой спортивного департамента Всемирного армянского конгресса, а также начальником департамента спорта Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии21 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
MMA , МВД
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