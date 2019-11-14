Что с Макгрегором сделали бы в Дагестане

Бывший боец Ultimate Fighting Championship (UFC) Али Багаутинов отреагировал на слова ирландца Конора Макгрегора в адрес дагестанского народа на пресс-конференции в Москве.
Почему он должен приезжать сюда и так отзываться о народах России? Кто он такой вообще? Если бы он в Дагестане так сказал или в любом месте на территории Кавказа, его бы не выпустили оттуда, пока не сняли последние трусы, — рассказал боец в интервью YouTube-каналу «Ибракадабра».
Ранее News.ru писал, что член Общественной палаты России Султан Хамзаев подал заявление в прокуратуру РФ с требованием привлечь к ответственности Конора Макгрегора за высказывания в адрес дагестанцев по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».