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Можно только Макгрегору: бойца посадили за избиение прохожего 

Газета.Ru 4 часа назад
Можно только Макгрегору: за что посадили бойца
Фото: Газета.Ru
Российский боец смешанных единоборств Марк Белых осужден на четыре года колонии. В ночь на 3 января находящийся в нетрезвом состоянии атлет и его подруга, также проходящая по резонансному делу, вступили в конфликт со встретившимся на улице мужчиной. В итоге, пара повалила прохожего на землю и жестко избила.
В Калининском районном суде вынесли приговор по громкому делу бойца ММА и его несовершеннолетней подруги: Марка Белых и 17-летнюю спутницу атлета обвиняли в избиении прохожего.
Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 января 2019 года в Новосибирске. Как сообщил работающий слесарем потерпевший, незадолго до произошедшего он выпил пива и отправился в киоск за сигаретами, когда на него напал неизвестный хулиган и повалил.
Злоумышленников оказалось двое: мужчина бил кулаками, тогда как присутствовавшая вместе с ним девушка позже начала обрушивать на лежащую жертву лопату. Пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью: переломы пальцев, раны и ссадины головы — лишь малая часть полученных слесарем в злополучную ночь повреждений.
Впоследствии Белых всячески отрицал свою вину, утверждая, что действовал исключительно в рамках самообороны.
«Я приехал в гости к маме и родственникам девушки. Выйдя из дома в частном секторе, я увидел незнакомца и спросил, что он здесь делает. В ответ пьяный мужчина стал грубить. Тогда я приткнул его спиной к сугробу, держа за руки — он ответил, что здесь живет, и я его отпустил. После этого подруга вернулась в дом, а я остался ждать около калитки.
Вскоре я услышал шаги, хотел уже повернуться, но получил монтировкой по голове. Моя девушка видела момент удара и в состоянии аффекта взяла лопату и, начав нас разнимать, ударила его четыре раза по голове. На крики сбежались родственники и соседи, после чего я ушел перевязать голову», — поведал Марк.
Девушка же призналась в проступке частично: она заметила, что больше разнимала дерущихся, а если и нанесла несколько ударов, то лишь черенком лопаты по спине.
Однако суд подобные объяснения случившегося не удовлетворили: бойца приговорили к четырем годам строгого режима, а его подругу — к двум годам общего режима.
Не обошлось и без денежных санкций по отношению к осужденным.
«По иску суд просил взыскать в пользу пострадавшего 400 тыс. рублей, но в итоге нужно будет выплатить избитому 200 тыс. рублей», — приводит слова старшего помощника прокурора области по взаимодействию со СМИ «КП-Новосибирск».
Стоит отметить, что, по данным сайта «Уличные бои Стрелка», Белых побеждал на турнирах под эгидой данной организации в 2017 и 2018 годах.
В контексте вынесенного решения о тюремном сроке российскому спортсмену нельзя не вспомнить другой случай с нападением атлета, который сумел избежать отбывания наказания за решеткой.
Это эпатажный Конор Макгрегор предстал перед судом по делу об избиении пожилого человека. Во время продвижения своего виски весной 2019 года ирландец проводил мероприятие в одном из баров Дублина, где у него и завязался конфликт с 50-летним Дезмондом Кио. Пожилой посетитель заведения не захотел попробовать напиток спортсмена, но Макгрегор, поставив перед мужчиной стакан, продолжал настаивать.
Тогда старик не сдержался и жестко ответил бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях: «Я не желаю пробовать это дерьмо. Я не нуждаюсь в твоей выпивке». Реакция бойца не заставила себя долго ждать — он нанес молниеносный удар по голове посетителя и был оттащен от мужчины другими посетителями бара.
Дезмонд, испытывавший проблемы со зрением и неделю не выходивший из дома, в итоге написал заявление в полицию, потребовав справедливого наказания для спортсмена, несмотря на его звездный статус.
«Мне не нравится этот мужик. Теперь его репутация наверняка пострадает. Он хулиган. Хулиган, у которого просто есть деньги», — утверждал пострадавший.
За нападение на пожилого человека Печально известному грозил тюремный срок до шести месяцев и/или штраф в размере £1,5 тыс. Однако в итоге суд Дублина приговорил Макгрегора лишь к штрафу в размере €1 тыс.
«То, что я натворил, было совершенно неправильно. Приношу свои извинения пострадавшей стороне и суду. Уверяю вас, я больше не позволю себе ничего подобного», — заверил звезда ММА.
Чуть позже благодаря адвокатам ответчика стало известно, что боец по собственной инициативе еще до заседания выплатил жертве крупную сумму денег в качестве компенсации.
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Теги:
MMA , Статьи , Конор Макгрегор
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