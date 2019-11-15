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У Дацика изменился соперник по бою 16 ноября. Им стал известный кикбоксер 

Спорт-Экспресс 49 минут назад
У Дацика изменился соперник по бою
Фото: Instagram
Скандально известный боец Вячеслав «Рыжий Тарзан» Дацик 16 ноября проведет бой с кикбоксером Андреем «Шефом» Кирсановым, об этом было объявлено на пресс-конференции в Санкт-Петербург. Поединок пройдет по правилам бокса.
Предполагалось, что соперником Дацика станет бывший спецназовец ФСИН Максим Перов. Почему боя с Перовым не будет, «Рыжий Тарзан» объяснил на пресс-конференции.
— Человек немножко ссыкнул, — сказал Дацик. — Я набрал форму после освобождения, а он хотел реванш, пока у меня формы не было. Естественно, когда этот человек испугался, то начал заниматься непотребными вещами. Сначала он посчитал, что его гонорар должен в четыре раза увеличиться. Мо жене писал, которая занимается организацией турнира. Потом стал присылать факи, когда его послали в аул драться.
— За то, что товарищ Максим Перов прислал моей жене факи, если он приедет, я его после боя с Андреем Кирсновым, если останусь живой, бесплатно порву и сломаю, — добавил «Рыжий Тарзан».
Согласно Sherdog, у 39-летнего Дацика в ММА 13 боев — 5 побед, 8 поражений. Однако известно, что многи поединки с его участием в данную статистику не включены. У 45-летнего Кирсанова — 2 победы и 1 поражение в ММА. Однако он больше известен, как кикбоксер. Выступал в Японии и Таиланде, проводил бои со звездами К-1 — Питером Аертсом и Жеромом Ле Баннером.
— Наше противостояние идет с детского садика — с бойцовского клуба «Арбат», — отметил Дацик. — В 2000-м или 2001-м Андрей нокаутировал меня в печень в четвертом раунде. Потом, как я считаю, у нас был спорный бой в Нижнем Новгороде, мы бились за титул чемпиона России по К-1. Считаю, что первые два раунда выиграл Андрей, третий был ничейным, а четвертый и пятый были чисто мои. Но победу и пояс отдали Андрею. Третий бой был с борьбой. Борьба это не его стезя. Я выиграл болевым приемом на руку. Это было в 2006 году в Белореченске.
— Андрей специалист в ударке, он слабее меня борьбе. Поэтому нас ждет противостяние по боксу, — сказал «Рыжий Тарзан».
Дацик вышел на свободу в конце февраля, а в апреле провел бой с блогером Артемом Тарасовым. «Рыжий Тарзан» весил на 70 кг больше соперника, но проиграл из-за дисквалификации.
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Теги:
MMA , Артем Тарасов , Максим Перов , ФСИН
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