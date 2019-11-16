Хабиб порассуждал об опасности бойцов MMA для обычных людей

Нурмагомедов порассуждал об опасности бойцов MMA для обычных людей

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов поделился мнением относительно применения единоборств на улице. Видео со встречи бойца с болельщиками опубликовано в YouTube-канале RT.

31-летний Нурмагомедов подчеркнул, что боец не должен использовать свои навыки в конфликтах с теми, кто «не может себя защитить». «Я считаю, если ты используешь единоборства на улице, это должно быть приравнено к применению холодного оружия», — убежден боец. Он отметил, что неподготовленный человек не умеет даже страховаться при падении, что может привести к серьезным последствиям.

В августе стало известно о том, что ирландский боец Конор Макгрегор ударил 50-летнего посетителя бара в Дублине за отказ пробовать виски марки спортсмена. Ирландцу пришлось ответить за нападение в суде: он выплатил штраф в 1114 долларов, а также компенсацию пострадавшему, сумма которой не разглашается.

Нурмагомедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). В сентябре он во второй раз защитил пояс чемпиона организации в легком весе, победив американца Дастина Порье на турнире в Абу-Даби.