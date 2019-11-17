Как Мухаммед Али: Хабиб хочет драться в Африке

По примеру Мухаммеда Али: Хабиб хочет драться в Африке

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сделал интересное заявление. Россиянин хотел бы провести один из своих поединков в Африке, где 45 лет назад бился прославленный боксер Мохаммед Али , который является кумиром главной звезды отечественных смешанных единоборств.

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) среди легковесов Хабиб Нурмагомедов ищет место для своего следующего боя. Так, в одном из своих новых постов в Insragram Орел отметил, что не прочь выйти в октагон в экзотическом месте.

«Было бы большой честью выступить в Африке», — написал Нурмагомедов.

В публикации боец использовал скриншот видео с записью эпохального поединка Мохаммед Али — Джордж Форман . Противостояние прошло в 1974 году в Заире, ныне — Демократическая Республика Конго, когда на континенте шел непростой погодный период с обильными ливнями и повышенной влажностью.

В историю спорта тот бой попал под названием «Разборка в джунглях». Великий Али на глазах миллиардной (!) ТВ-аудитории и забитой до отказа 60-тысячной арены в городе Киншаса нокаутировал оппонента в восьмом раунде.

Что же касается Хабиба, то этот материк крайне близок российскому чемпиону. Осенью 2018 года Орел посетил Нигерию, где помогал нуждающимся в строительстве медицинских центров, школ и скважин для добычи воды.

«Я с детства мечтал попасть в Африку. Видел новости, фото, как люди живут, умирают с голода, и просил Аллаха, чтобы он дал мне возможность хоть чем-то им помочь. Ведь для этого не обязательно быть миллиардером… Если у тебя есть два рубля, ты можешь отдать хотя бы рубль и уже внести вклад», — заявлял Нурмагомедов по прибытии с Черного континента.

И пока СМИ обсуждают крайне неоднозначное желание Орла (привезти звезду ММА на поединок в Африку в ближайшие годы для руководства UFC будет невозможно из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры и крайне посредственной работы по внедрению культуры данного вида спорта в ряды населения), миллионы поклонников по всему миру готовятся к предстоящему суперпротивостоянию.

Это менеджер Хабиба Ризван Магомедов уверенно заявил, что следующим соперником россиянина станет Тони Фергюсон , а до официального анонса остались считанные недели.

«Скорее всего, объявят перед UFC 245, который пройдет 14 декабря… Все идет к тому, что Фергюсон будет соперником Хабиба. Но пока не подпишем бумаги, не смогу сказать, что это решенный вопрос. Хотя на сегодня это выглядит именно так.

Ведь, как я понимаю, Жорж Сен-Пьер не может договориться с UFC — есть какие-то разногласия с промоушеном. Пока этот вопрос не разрешится, основной претендент на бой с Хабибом — Фергюсон. Других нет», — цитировал «СЭ» Магомедова, добавившего, что битва может состояться в России.

«Проклятый бой» пройдет в первые три месяца 2020 года. Именно так окрестили фанаты дуэль Нурмагомедов — Фергюсон. Ведь встречи топовых представителей легкого веса в октагоне срывались четыре (!) раза: дважды по причине травм Тони, а еще столько же — из-за проблем со здоровьем Орла.

В последний раз отмена боя произошла в апреле 2018-го, когда Хабиб наконец завоевал пояс чемпиона организации. Тогда из-за очередного повреждения Эль-Кукуя (Тони порвал связку, споткнувшись о телевизионный провод) и неготовности сделать вес чемпиона-полулегковеса Макса Холлоуэйя соперником россиянина стал американец Эл Яквинта

Американец как мог противостоял тейкдаунам фаворита на протяжении пяти раундов, но в итоге единогласное решение судей ознаменовало главный на тот момент триумф в карьере Орла.

С того момента Нурмагомедов и Фергюсон выходили в клетку по два раза.

7 октября 2018 года Хабиб провел первую защиту титула против экс-чемпиона легкого и полулегкого дивизионов Конора Макгрегора . В четвертом раунде Хабиб успешно провел болевой прием и добился сдачи ненавистного оппонента, а затем, выпрыгнув из октагона, спровоцировал громкую потасовку, за что впоследствии схлопотал девятимесячное отстранение от боев.

В клетку Орел вернулся 7 сентября 2019-го и опять победил досрочно. В третьем раунде Нурмагомедов задушил представляющего США Дастина Порье и сохранил за собой звания непобежденного бойца и чемпиона легкого дивизиона.

Что же касается славящегося своей кровожадностью Тони, то он за это время снес с пути навстречу Орлу звездных Энтони Петтиса и Дональда «Ковбоя» Серроне.

Первый, экс-чемпион организации, прервал поединок после перелома руки, а ветеран ММА не смог продолжить борьбу из-за катастрофически заплывшего глаза после одного из точных попаданий Эль-Кукуя.