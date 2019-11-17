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По примеру Мухаммеда Али: Хабиб хочет драться в Африке 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Как Мухаммед Али: Хабиб хочет драться в Африке
Фото: © REUTERS / Christopher Pike
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сделал интересное заявление. Россиянин хотел бы провести один из своих поединков в Африке, где 45 лет назад бился прославленный боксер Мохаммед Али, который является кумиром главной звезды отечественных смешанных единоборств.
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) среди легковесов Хабиб Нурмагомедов ищет место для своего следующего боя. Так, в одном из своих новых постов в Insragram Орел отметил, что не прочь выйти в октагон в экзотическом месте.
«Было бы большой честью выступить в Африке», — написал Нурмагомедов.
В публикации боец использовал скриншот видео с записью эпохального поединка Мохаммед Али — Джордж Форман. Противостояние прошло в 1974 году в Заире, ныне — Демократическая Республика Конго, когда на континенте шел непростой погодный период с обильными ливнями и повышенной влажностью.
В историю спорта тот бой попал под названием «Разборка в джунглях». Великий Али на глазах миллиардной (!) ТВ-аудитории и забитой до отказа 60-тысячной арены в городе Киншаса нокаутировал оппонента в восьмом раунде.
Что же касается Хабиба, то этот материк крайне близок российскому чемпиону. Осенью 2018 года Орел посетил Нигерию, где помогал нуждающимся в строительстве медицинских центров, школ и скважин для добычи воды.
«Я с детства мечтал попасть в Африку. Видел новости, фото, как люди живут, умирают с голода, и просил Аллаха, чтобы он дал мне возможность хоть чем-то им помочь. Ведь для этого не обязательно быть миллиардером… Если у тебя есть два рубля, ты можешь отдать хотя бы рубль и уже внести вклад», — заявлял Нурмагомедов по прибытии с Черного континента.
И пока СМИ обсуждают крайне неоднозначное желание Орла (привезти звезду ММА на поединок в Африку в ближайшие годы для руководства UFC будет невозможно из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры и крайне посредственной работы по внедрению культуры данного вида спорта в ряды населения), миллионы поклонников по всему миру готовятся к предстоящему суперпротивостоянию.
Это менеджер Хабиба Ризван Магомедов уверенно заявил, что следующим соперником россиянина станет Тони Фергюсон, а до официального анонса остались считанные недели.
«Скорее всего, объявят перед UFC 245, который пройдет 14 декабря… Все идет к тому, что Фергюсон будет соперником Хабиба. Но пока не подпишем бумаги, не смогу сказать, что это решенный вопрос. Хотя на сегодня это выглядит именно так.
Ведь, как я понимаю, Жорж Сен-Пьер не может договориться с UFC — есть какие-то разногласия с промоушеном. Пока этот вопрос не разрешится, основной претендент на бой с Хабибом — Фергюсон. Других нет», — цитировал «СЭ» Магомедова, добавившего, что битва может состояться в России.
«Проклятый бой» пройдет в первые три месяца 2020 года. Именно так окрестили фанаты дуэль Нурмагомедов — Фергюсон. Ведь встречи топовых представителей легкого веса в октагоне срывались четыре (!) раза: дважды по причине травм Тони, а еще столько же — из-за проблем со здоровьем Орла.
В последний раз отмена боя произошла в апреле 2018-го, когда Хабиб наконец завоевал пояс чемпиона организации. Тогда из-за очередного повреждения Эль-Кукуя (Тони порвал связку, споткнувшись о телевизионный провод) и неготовности сделать вес чемпиона-полулегковеса Макса Холлоуэйя соперником россиянина стал американец Эл Яквинта.
Американец как мог противостоял тейкдаунам фаворита на протяжении пяти раундов, но в итоге единогласное решение судей ознаменовало главный на тот момент триумф в карьере Орла.
С того момента Нурмагомедов и Фергюсон выходили в клетку по два раза.
7 октября 2018 года Хабиб провел первую защиту титула против экс-чемпиона легкого и полулегкого дивизионов Конора Макгрегора. В четвертом раунде Хабиб успешно провел болевой прием и добился сдачи ненавистного оппонента, а затем, выпрыгнув из октагона, спровоцировал громкую потасовку, за что впоследствии схлопотал девятимесячное отстранение от боев.
В клетку Орел вернулся 7 сентября 2019-го и опять победил досрочно. В третьем раунде Нурмагомедов задушил представляющего США Дастина Порье и сохранил за собой звания непобежденного бойца и чемпиона легкого дивизиона.
Что же касается славящегося своей кровожадностью Тони, то он за это время снес с пути навстречу Орлу звездных Энтони Петтиса и Дональда «Ковбоя» Серроне.
Первый, экс-чемпион организации, прервал поединок после перелома руки, а ветеран ММА не смог продолжить борьбу из-за катастрофически заплывшего глаза после одного из точных попаданий Эль-Кукуя.
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Комментарии7 
Теги:
MMA , Статьи , Тони Фергюсон , Энтони Петтис , Джордж Форман , Конор Макгрегор , Мухаммед Али , Мохаммед Али , Хабиб Нурмагомедов , Эл Яквинта , Ризван Магомедов
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