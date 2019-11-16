Сборная России выиграла чемпионат мира по ММА в Бахрейне

Фото: Союз MMA России/vk.com

Сборная России по смешанным единоборствам в очередной раз подтвердила статус сильнейшей в мире на чемпионате мира среди любителей в Бахрейне. Российские бойцы завоевали пять золотых медалей, опередив команду хозяев. Чемпионами мира в составе российской команды стали Гаджимурад Заваев (до 61 кг), Ахмед Газимагомедов (66 кг), Мурад Умачиев (до 70 кг), Газимурад Магомедов (до 84 кг) и Гаджимурад Багаудинов (до 120 кг). Как сообщал News.ru, российские бойцы Юсуп Саадулаев и Джамал Юсупов одержали победы на турнире One в Китае.

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