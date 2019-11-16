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Сборная России выиграла чемпионат мира по ММА в Бахрейне 

News.ru 53 минуты назад
Сборная России выиграла чемпионат мира по ММА
Фото: Союз MMA России/vk.com
Сборная России по смешанным единоборствам в очередной раз подтвердила статус сильнейшей в мире на чемпионате мира среди любителей в Бахрейне. Российские бойцы завоевали пять золотых медалей, опередив команду хозяев.
Чемпионами мира в составе российской команды стали Гаджимурад Заваев (до 61 кг), Ахмед Газимагомедов (66 кг), Мурад Умачиев (до 70 кг), Газимурад Магомедов (до 84 кг) и Гаджимурад Багаудинов (до 120 кг).
Как сообщал News.ru, российские бойцы Юсуп Саадулаев и Джамал Юсупов одержали победы на турнире One в Китае.
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Теги:
MMA , Гаджимурад Заваев , СБОРНАЯ РОССИИ
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