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«Веры нет, СБР обманул всех»: скандал в российском биатлоне
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10 ноября
Российская Премьер-лига
3 из 4
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Оренбург
0
—
0
Уфа
Арсенал
0
—
1
Зенит
Сочи
2
—
3
ЦСКА
10 ноября
Английская Премьер-лига
3 из 3
Все матчи
Манчестер Юнайтед
3
—
1
Брайтон энд Хоув Альбион
Вулверхэмптон
2
—
1
Астон Вилла
Ливерпуль
3
—
1
Манчестер Сити
10 ноября
Испанская Примера
3 из 5
Все матчи
Мальорка
3
—
1
Вильярреал
Атлетик Б
2
—
1
Леванте
Атлетико М
3
—
1
Эспаньол
10 ноября
Бундеслига
3 из 3
Все матчи
Боруссия М
3
—
1
Вердер
Вольфсбург
0
—
2
Байер
Фрайбург
1
—
0
Айнтрахт Ф
22 ноября
Российская Премьер-лига
1 из 1
Все матчи
Тамбов
19:30
Локомотив М
22 ноября
Испанская Примера
1 из 1
Все матчи
Леванте
23:00
Мальорка
22 ноября
Бундеслига
1 из 1
Все матчи
Боруссия Д
22:30
Падерборн 07
23 ноября
Российская Премьер-лига
3 из 3
Все матчи
Оренбург
11:30
Ахмат
Рубин
14:00
Зенит
Динамо М