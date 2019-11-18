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Емельяненко отчитал Макгрегора за критику дагестанцев 

Lenta.ru + ещё 21 5 часов назад
Макгрегора отчитали за критику дагестанцев
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко прокомментировал высказывания ирландца Конора Макгрегора в адрес дагестанцев на пресс-конференции в Москве. Его слова приводит РИА Новости.
Емельяненко заявил, что отрицательно относится к треш-току.
«Я начал выступать, когда этой грязи было по минимуму. На сегодняшний день нет ничего святого. Могут отпустить колкость как в сторону семьи, так и в сторону страны», — отметил он.
По мнению бойца, Макгрегор сказал некрасивые вещи о дагестанцах.
Пресс-конференция Макгрегора в Москве прошла 24 октября. В ходе мероприятия ирландец отметил, что российский боец Хабиб Нурмагомедов «бежит от противостояния с ним», и добавил, что «дагестанцы бегут и боятся». Его слова вызвали недовольство со стороны представителей региона. Дагестанцы окружили отель, в котором остановился ирландский боец.
Емельяненко одержал 38 побед и потерпел шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. Ближайший бой с участием спортсмена состоится 29 декабря на турнире в Токио. Емельяненко встретится с американцем Квинтоном Джексоном.
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Теги:
MMA , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов , Федор Емельяненко , РИА Новости
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