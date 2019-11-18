Макгрегора отчитали за критику дагестанцев

Емельяненко отчитал Макгрегора за критику дагестанцев

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко прокомментировал высказывания ирландца Конора Макгрегора в адрес дагестанцев на пресс-конференции в Москве. Его слова приводит РИА Новости.

Емельяненко заявил, что отрицательно относится к треш-току.

«Я начал выступать, когда этой грязи было по минимуму. На сегодняшний день нет ничего святого. Могут отпустить колкость как в сторону семьи, так и в сторону страны», — отметил он.

По мнению бойца, Макгрегор сказал некрасивые вещи о дагестанцах.

Пресс-конференция Макгрегора в Москве прошла 24 октября. В ходе мероприятия ирландец отметил, что российский боец Хабиб Нурмагомедов «бежит от противостояния с ним», и добавил, что «дагестанцы бегут и боятся». Его слова вызвали недовольство со стороны представителей региона. Дагестанцы окружили отель, в котором остановился ирландский боец.

Емельяненко одержал 38 побед и потерпел шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. Ближайший бой с участием спортсмена состоится 29 декабря на турнире в Токио. Емельяненко встретится с американцем Квинтоном Джексоном.