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Отец Нурмагомедова обзаведется второй женой 

Lenta.ru + ещё 16 4 часа назад
Отец Хабиба обзаведется второй женой
Фото: РИА Новости
Российский тренер Абдулманап Нурмагомедов, отец бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, в интервью телеканалу «Мир» рассказал, что собирается жениться во второй раз.
«У меня есть одна жена, вторая намечается, третья… Не знаю. Всевышний обращается к мужчинам: берите в жены двух-трех-четырех. А одна может быть и у инвалида. К женщине надо всегда уважительно относиться», — заявил Нурмагомедов-старший.
Отец Нурмагомедова рассказал, как воспитать настоящего мужчину
Нурмагомедов — заслуженный тренер России. Он включен в Книгу рекордов России как один из самых успешных специалистов. За свою карьеру он сумел подготовить 18 чемпионов мира по различным единоборствам.
Хабиб Нурмагомедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). На счету россиянина 28 побед и ни одного поражения. Он действующий чемпион UFC в легком весе и уже дважды защитил титул.
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Теги:
MMA , Абдулманап Нурмагомедов , Хабиб Нурмагомедов , Mir24.TV
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