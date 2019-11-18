Отец Хабиба обзаведется второй женой

Отец Нурмагомедова обзаведется второй женой

«У меня есть одна жена, вторая намечается, третья… Не знаю. Всевышний обращается к мужчинам: берите в жены двух-трех-четырех. А одна может быть и у инвалида. К женщине надо всегда уважительно относиться», — заявил Нурмагомедов-старший.

Нурмагомедов — заслуженный тренер России. Он включен в Книгу рекордов России как один из самых успешных специалистов. За свою карьеру он сумел подготовить 18 чемпионов мира по различным единоборствам.

Хабиб Нурмагомедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). На счету россиянина 28 побед и ни одного поражения. Он действующий чемпион UFC в легком весе и уже дважды защитил титул.