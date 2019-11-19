Легендарный полутяжеловес вернется в UFC в 2020 году

Экс-претендент на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Энтони Джонсон уверенно идет к возвращению в октагон. Американец не выходил в октагон с апреля 2017 года. "Я возвращаюсь. Чувствую себя намного сильнее: удары стали мощнее, тяжелее и быстрее. Недавно мой тренер сказал мне, что я все еще опасен. В первые два дня на спаррингах я смог уронить двоих. Все сейчас идет так, как нужно. Сначала я планировал возвращение на апрель или май. Но, может быть, все же я вернусь летом — в июне или июле. В общем, хочу драться и делать людям больно", — цитирует Джонсона MMAFighting. Стоит отметить, что в последнем поединке Энтони проиграл Даниэлю Кормье удушающим приемом.

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