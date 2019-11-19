Отец и тренер действующего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап в интервью телеканалу «Мир24» объяснил позицию сына по поводу отсутствия российского флага на его боях. По его словам, в знамени РФ просто нет необходимости.
«Нас объявляют: «Dagestan, Russia». Дагестан — это Россия. У нас и большая родина, и малая обозначены. Мы субъект в составе Российской Федерации. Нас объявляют каждый раз как россиян», — заявил Нурмагомедов-старший.
Свой последний бой Хабиб Нурмагомедов провёл против американца Дастина Порье. Поединок, в котором россиянин отстаивал титул чемпиона, состоялся 7 сентября на турнире организации в Абу-Даби. Дагестанец одержал победу удушающим приемом в третьем раунде. Официально сообщалось, что гонорар Нурмагомедова за бой составил 6 миллионов долларов. Позже, как сообщал «Рамблер», менеджер Нурмагомедова Ризван Магомедов рассказал, что боец получил гораздо больше денег. Управляющий делами спортсмена отметил, что к гонорару необходимо прибавить сумму отчислений от продажи платных трансляций. Менеджер также заявил, что на сегодняшний день Нурмагомедову не нужен именитый соперник, чтобы требовать большой гонорар за своё выступление.