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«Дагестан — это Россия»: отец Хабиба об отсутствии флага РФ 

Рамблер 5 часов назад
«Дагестан — это Россия». Отец Хабиба об отсутствии флага РФ
Фото: khabib_nurmagomedov
Отец и тренер действующего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап в интервью телеканалу «Мир24» объяснил позицию сына по поводу отсутствия российского флага на его боях. По его словам, в знамени РФ просто нет необходимости.
«Нас объявляют: «Dagestan, Russia». Дагестан — это Россия. У нас и большая родина, и малая обозначены. Мы субъект в составе Российской Федерации. Нас объявляют каждый раз как россиян», — заявил Нурмагомедов-старший.
Свой последний бой Хабиб Нурмагомедов провёл против американца Дастина Порье. Поединок, в котором россиянин отстаивал титул чемпиона, состоялся 7 сентября на турнире организации в Абу-Даби. Дагестанец одержал победу удушающим приемом в третьем раунде. Официально сообщалось, что гонорар Нурмагомедова за бой составил 6 миллионов долларов. Позже, как сообщал «Рамблер», менеджер Нурмагомедова Ризван Магомедов рассказал, что боец получил гораздо больше денег. Управляющий делами спортсмена отметил, что к гонорару необходимо прибавить сумму отчислений от продажи платных трансляций. Менеджер также заявил, что на сегодняшний день Нурмагомедову не нужен именитый соперник, чтобы требовать большой гонорар за своё выступление.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии4 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
MMA , Хабиб Нурмагомедов , Ризван Магомедов
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