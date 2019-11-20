Валуев прокомментирует бой Кокляева и Емельяненко

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментирует бой между пауэрлифтером Михаилом Кокляевым и бойцом смешанных единоборств (ММА) Александром Емельяненко . Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе организаторов турнира "РЕН ТВ".

Алексей Гончаров. Встреча состоится 29 ноября на "ВТБ Арене" в Москве и станет главным событием вечера. В соглавном поединке сразятся Максим Новоселов

"Будет шоу, к нему приковано внимание, интерес к этому бою большой. С точки зрения зрелищности это мероприятие будет в топе спортивных событий России", — заявил Валуев.

Вместе с Николаем Валуевым турнир в Москве прокомментирует спортивный ведущий Александр Садоков

Ранее сообщалось, что в участие в мероприятии примет тренер Кокляева, армянский боксер Эдгар Гукасян, который сразится с танзанийцем Кулвой Бушири за звание чемпиона WBA Asia South в легкой весовой категории.