Соперник Нурмагомедова пропустит бой

Российский боец смешанных единоборств Никита Чистяков не сможет провести бой против Умара Нурмегомедова из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщил менеджер Чистякова Александр Скаредин.
«Никита Чистяков не сможет провести бой с Умаром Нурмагомедовым из-за проблем со здоровьем. Никита пострадал от эпидемии конъюнктивита в Таиланде, как и многие другие бойцы, которые проводили там подготовку», — приводит слова Скаредина РИА Новости.
Поединок должен был состояться 23 ноября в Узбекистане. Отметим, что Умар Нурмагомедов является двоюродным братом чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.