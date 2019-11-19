Соперник Нурмагомедова пропустит бой

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Скандально известный боец Дацик нокаутировал соперника на турнире в ресторане. Видео

Боец ММА скончалась после любительского турнира в Великобритании

Абдулманап Нурмагомедов рассказал, сколько тысяч человек было на свадьбе Хабиба