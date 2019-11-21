Нурмагомедов рассказал о лучшем бойце в истории ММА

Нурмагомедов рассказал, кого считает лучшим бойцом в истории ММА

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал тройку лучших бойцов промоушена за все время его существования и лучшего спортсмена в истории ММА.

«В UFC номер один — Жорж Сен-Пьер. Он был чемпионом как в клетке, так и снаружи. На втором месте — Джон Джонс. На третьем — Деметриус Джонсон, который 11 раз защищал титул. Но вне UFC и вообще в ММА на первом месте Федор [Емельяненко]», — приводит слова Нурмагомедова ТАСС.

Емельяненко одержал 35 побед в смешанных единоборствах и потерпел шесть поражений. 29 декабря в Токио 43-летний россиянин проведет бой против Квинтона Джексона из США.

Ранее Нурмагомедов рассказал, чем бы занимался, если бы не пошел в спорт.