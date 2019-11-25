Емельяненко подарил Кокляеву конфету

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко подарил конфету тяжелоатлету Михаилу Кокляеву, с которым вскоре проведет бой. Об этом сообщает News.ru.

29 ноября, как сообщал «Рамблер», Емельяненко и Кокляев проведут в Москве, на «ВТБ Арене», бой по правилам бокса. Сегодня состоялась их совместная пресс-конференция по этому случаю. В ходе нее Емельяненко подарил сопернику конфету.

«Подсласти жизнь!» — произнес он при этом.

Кокляев принял подарок, но предупредил дарителя, что не съест его. Причин этого он не назвал, однако упомянул о благодарности Емельяненко за то, что ему удалось похудеть на 30 килограммов в преддверии боя.

Кроме того, как сообщает «Чемпионат», тяжелоатлет рассказал, что коронного удара у него нет; что в бою с Емельяненко он планирует «работать» и прессинговать; что большая масса — это его плюс; что, наконец, не жалеет об отсутствии спаррингов в последнее время.