Названа дата боя Нурмагомедова с Фергюсоном

Нурмагомедов весной 2020 года встретится с Фергюсоном на турнире UFC в Бруклине

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов 18 апреля 2020 года встретится с американцем Тони Фергюсоном на турнире организации в Бруклине (США). Об этом на своей странице в Twitter сообщил менеджер россиянина Али Абдельазиз.

По информации представителя спортсмена, Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном.

"Чемпион подписал свое соглашение на поединок против Тони Фергюсона. Орел приземлится в Бруклине 18 апреля. Это все для фанатов", — написал Абдельазиз, прикрепив к посту скриншот с договором.

Нурмагомедов, которому 31 год, в сентябре провел вторую успешную защиту титула чемпиона UFC в легком весе, победив американца Дастина Порье. Россиянин завоевал пояс в апреле 2018 года, победив по очкам еще одного представителя США — Эла Яквинту . Первую защиту он провел 7 октября прошлого года, одолев ирландца Конора Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде. Победа над Порье стала 12-й для Нурмагомедова в UFC, россиянин провел 28 боев по правилам смешанных единоборств, выиграв во всех из них.

Фергюсон являлся одним из основных претендентов на титульный бой в легком весе. На данный момент он не подписал контракт, однако сторона спортсмена заинтересована в проведение поединка на турнире в Бруклине. Всего 35-летний американец провел 28 боев в ММА. На его счету 25 побед и три поражения.

Предстоящая попытка организовать поединок между Фергюсоном и Нурмагомедовым станет пятой в истории UFC. Впервые соперники должны были встретиться в декабре 2015 года, однако россиянин снялся из-за травмы. Бой перенесли на апрель 2016 года, но теперь уже американец не смог выйти в октагон из-за проблем с легкими. В 2017 году Нурмагомедов был госпитализирован из-за проблем во время сгонки веса, а в 2018 году Фергюсон травмировал колено и снялся с поединка.