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Названа самая привлекательная боец MMA 

Lenta.ru + ещё 1 7 часов назад
Названы самые привлекательные бойцы MMA
Фото: Инстаграм
The Things составил рейтинг самых привлекательных девушек-бойцов, выступающих в смешанных единоборствах (MMA). Полный список доступен на портале.
На первом месте — американка Джин Ю Фрей, которая известна по выступлениям в промоушене Invicta FC. На счету 34-летней спортсменки восемь побед и четыре поражения.
Вторую строчку заняла Пейдж Ванзант, выступающая в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
На третьем месте также представительница UFC американка Мишель Уотерсон. Она становилась чемпионкой Invicta FC.
Четвертую строчку заняла американка Брук Майо из Bellator, пятое — Кэйтлин Нил. 27-летняя американка выступает в Legacy Fighting Alliance.
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В рейтинг попала и американка Рэйчел Остович из UFC. Она замкнула 20-ку самых привлекательных девушек-бойцов. Россиянки Анастасия Янкова и Александра Албу заняли девятое и десятое места, соответственно.
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Комментарии4 
Теги:
MMA , Мишель Уотерсон , Рэйчел Остович
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