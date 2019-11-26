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Месяц поисков: дочь бойца UFC нашли мертвой 

Газета.Ru + ещё 9 3 часа назад
Месяц поисков: дочь бойца UFC нашли мертвой
Фото: Газета.Ru
Падчерица бойца UFC Уолта Харриса Энайа Блэншард найдена мертвой. 19-летняя студентка пропала без вести в октябре, а накануне правоохранительные органы обнаружили останки человеческого тела, которые, как предполагается, принадлежат ей. По делу об убийстве задержаны двое подозреваемых.
Энайа Блэншард, приемная дочь профессионального бойца смешанного стиля (MMA) Уолта Харриса, найдена мертвой. Как сообщает CBS, 25 ноября правоохранительные органы обнаружили останки человеческого тела в округе Мейкон, штат Джорджия, которые, по предварительным данным, принадлежат пропавшей девушке.
«Я могу подтвердить, что мы нашли человеческие останки, и у нас есть веские основания подозревать, что это Блэншард», — цитирует окружного прокурора Брэндона Хьюза WRBL News 3.
Согласно поступившей информации, тело нашли возле дороги округа Мейкон 2 недалеко от города Шортер, штат Алабама. Семья Блэншард была уведомлена об этом. Местная полиция также выступила с заявлением с подробностями инцидента, уточнив, что в настоящий момент проводятся дополнительные анализы для подтверждения личности погибшей. Однако сомнений в том, что это была падчерица спортсмена, нет.
«В ходе продолжающегося расследования исчезновения Блэншард следователи получили информацию о возможном местонахождении тела. 5 ноября 2019 года, примерно в 10:45 утра, полиция Оберна вместе с членами целевой группы, офисом окружного прокурора округа Ли, целевой группой маршалов США, офисом шерифа округа Алеа и Монтгомери прочесали лесистую местность возле Окружной дороги 2 в Шортере. После недолгих поисков следователи обнаружили то, что оказалось человеческими останками, в нескольких футах от границы леса.
Полиция Алеа и Оберна проводит полное расследование, чтобы установить личность и то, как жертва оказалась в этом месте. Экспертиза установит, являются ли останки останками Блэншард, которая ранее была объявлена пропавшей без вести», — говорится в пресс-релизе ведомства.
Напомним, пропажа Блэншард взбудоражила бойцовский мир 24 октября. Следствию удалось установить, что в последний раз девушка была в местном магазине Оберна, разговаривая по телефону с другом. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Спустя несколько дней была обнаружена брошенной машина, принадлежавшая пропавшей. С просьбой о помощи ее приемной отец Харрис выступил в Twitter, написав, что будет благодарен любой информации, которая поможет найти дочь.
Тогда же президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт объявил, что готов заплатить $25 тыс. тому, кто найдет падчерицу бойца. К нему присоединились чемпион UFC в полутяжелой весовой категории Джон Джонс и менеджуер Dominance MMA Али Абдель-Азиз, предложившие те же суммы. Помимо прочего, награду за информацию о ней объявила семья губернатора Алабамы.
Пропажа дочери вынудила Харриса сняться с поединка против Алистара Оверима, который должен был возглавить турнир 7 декабря UFC on ESPN 7 в Вашингтоне. Как заявил Харрис, его семья тяжело переживала пропажу девушки.
«Моя жена очень тяжело это переживает. Ей в жизни уже приходилось переживать потерю ребенка. Ей тяжело сейчас. Однако я стараюсь оставаться сильным ради нее, своих детей и семьи. Я не должен опускать голову. Но, знаете, у меня, конечно, бывают моменты слабости, когда я оказываюсь наедине с собой. Сейчас я веду поиски, и я не остановлюсь до тех пор, пока не найду людей, причастных к ее пропаже. И я не остановлюсь до тех пор, пока не найду ее, и до тех пор, пока это все не придет к какому-то завершению», — сказал он.
Позднее полиция задержала двух подозреваемых — Ибрагима Язида, вместе с которым в последний раз видели Блэншард. По некоторым данным, один из свидетелей указал, что именно он насильно затащил девушке в машину. Правоохранительные органы оформили арест 30-летнего мужчины и предъявили ему обвинения в похищении первой степени.
После ареста Язида был задержан второй подозреваемый по имени Энтвон Фишер, ему предъявили аналогичные обвинения. Аффидевит показал, что Фишер стал подозреваемым после того, как полиция выяснила, что он якобы выступил соучастником Язида, «оказав тому материальную поддержку, обеспечив транспортировку и избавившись от доказательств».
Машина Блэншард была обнаружена в жилом комплексе в Монтгомери. Судебно-медицинская экспертиза показала, что в салоне автомобиля нашли кровь.
36-летний Харрис выступает на профессиональном уровне с 2011 года. Он занимает десятое место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC.
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Теги:
MMA , Статьи , Джон Джонс , Дана Уайт , Алистар Оверим , Уолт Харрис , МВД
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