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«Орел приземлился в Бруклине»: Хабиб подписал контракт на бой 

Газета.Ru 1 час назад
«Орел приземлился в Бруклине»: Хабиба ждет новый бой
Фото: Газета.Ru
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на супербой с американцем Тони Фергюсоном. Предстоящий поединок станет для Орла главным испытанием в карьере, эксперты уже называют это противостояние одним из величайших в истории смешанных единоборств.
Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз опубликовал в Twitter пост, которого так долго ждали миллионы поклонников ММА по всему миру.
В публикации присутствует фото контракта на бой против Тони Фергюсона, подкрепленного подписью россиянина.
«Чемпион подписал контракт на поединок против Фергюсона, который уже давно просит о порке. Орел приземлится в Бруклине 18 апреля еще один раз. Это все для фанатов», — провокационно подписал изображение Абдель-Азиз, добавив, что победитель этого боя далее будет отстаивать титул в противостоянии с Джастином Гэтжи.
И пускай грозный боец из США все еще находится на стадии ведения переговоров по титульному поединку, грандиозное событие уже анонсировал сам президент UFC Дана Уайт.
«Поединок Хабиб — Фергюсон должен стать главным событием PPV-турнира 18 апреля в Бруклине», — заявил глава промоушена, сделав акцент именно на апрельском ивенте UFC.
Нельзя не отметить, что в ожидании сражения двух лучших легковесов современности фанаты скрестили пальцы. Шутка ли, «проклятый бой» (так окрестили болельщики афишу дуэли Нурмагомедов — Фергюсон) срывался четыре (!) раза: дважды из-за проблем со здоровьем Тони, еще столько же — из-за травмы и жесткой весогонки Орла.
В последний раз отмена боя произошла в апреле 2018-го, когда из-за очередного повреждения Эль-Кукуя, который споткнулся о телевизионный провод и порвал связку, на замену мог выйти чемпион-полулегковес Макс Холлоуэй. Однако из-за неготовности Благословенного сделать вес соперник россиянина сменился вновь — им стал середняк рейтинга Эл Яквинта.
По ходу поединка (к слову, проходившего как раз в Бруклине) американец как мог отбивался от тейкдаунов именитого оппонентов, вновь и вновь предлагая Хабибу выяснить отношения в стойке. Но и там Нурмагомедов был на голову лучше представителя США — единогласное решение судей принесло Орлу долгожданное золото UFC.
С того момента Нурмагомедов и Фергюсон выходили в клетку по два раза.
7 октября 2018 года Хабиб провел первую защиту титула против экс-чемпиона легкого и полулегкого дивизионов Конора Макгрегора.
В четвертом раунде отечественный атлет успешно провел болевой прием и, добившись сдачи принципиального оппонента, не справился с эмоциями и выпрыгнул из октагона прямо на команду Конора. Громкая потасовка в Лас-Вегасе привела к девятимесячному отстранению чемпиона от боев.
После дисквалификации россиянин вернулся в клетку 7 сентября 2019-го: на турнире в Абу-Даби он вновь победил досрочно, в третьем раунде задушив представляющего США Дастина Порье и сохранив за собой звание чемпиона легкого дивизиона.
Что же касается идущего, как и Хабиб, на серии из 12 побед остервенелого «рубаки» Тони, то он за последние два года уничтожил в восьмиугольнике звездных Энтони Петтиса и Дональда «Ковбоя» Серроне.
Первый, экс-чемпион организации, прервал поединок после перелома руки, а ветеран ММА не смог продолжить борьбу из-за катастрофически заплывшего глаза после одного из точных попаданий Эль-Кукуя.
Как итог, не у дел ожидаемо остался жаждущий реванша Макгрегор. Как ни взывал к чемпиону эпатажный ирландец, слова Печально известного на пресс-конференции в Москве так и остались лишь громкими заголовками в СМИ.
«Он боится рисковать, потому что ничего не заслуживает! Дерется с теми, кого может победить. Нюхает зад соперникам! Мы все знаем, кто такие дагестанцы — они убегают, трусят. Такой же и Нурмагомедов, все это в его природе
Однако я обращаюсь к нему: «Беги — ты все равно не скроешься от реванша». Я буду драться с Хабибом в Москве, мать-Россия увидит эту битву! Знаете… Я не считаю, что он представляет свою страну. Когда это было? Где его триколор?! Я представляю Ирландию и всегда выхожу с ирландским флагом», — как мог вызывал в октябре Конор на бой Хабиба.
Но время ирландской суперзвезды еще придет. Ведь не секрет, что ни сам Хабиб, ни его отец, не так давно вновь затронувший тему громкого рематча, совсем не против завершения дилогии. Денежный поединок, к которому, в случае успеха в битве с Тони, Орел подойдет в статусе тотального фаворита, станет прекрасным завершением яркой спортивной карьеры.
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Теги:
MMA , Статьи , Энтони Петтис , Дана Уайт , Конор Макгрегор , Джастин Гэтжи , Хабиб Нурмагомедов , Эл Яквинта , Макс Холлоуэй
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