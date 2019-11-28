Назван гонорар победителя боя Емельяненко — Кокляев

Стали известны гонорары, которые получат российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и мастер силового экстрима Михаил Кокляев за предстоящий поединок.

Победитель боя получит миллион рублей, проигравший — 500 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Емельяненко и Кокляев подписали контракт на проведение боя, который пройдёт на «ВТБ Арене» 29 ноября и состоится по правилам бокса.

Поводом стало видеообращение Емельяненко, в котором он вызвал на ринг 40-летнего спортсмена силовых видов спорта. Кокляев опубликовал ответный ролик, где заявил, что нокаутирует соперника с одного удара, писал News.ru.