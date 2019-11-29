Боец UFC Харрис опубликовал послание к погибшей падчерице 

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
Полный провал: ЦСКА прощается с Европой
Полный провал: ЦСКА прощается с Европой
Футбол
Показали русский характер: РФ обыграла Бразилию
Показали русский характер: РФ обыграла Бразилию
Волейбол
«Рома» разгромила «Истанбул» в матче ЛЕ
«Рома» разгромила «Истанбул» в матче ЛЕ
Футбол
ЦСКА вылетел из Лиги Европы
ЦСКА вылетел из Лиги Европы
Футбол
22 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тамбов
Тамбов
2 3
Локомотив М Локомотив М
22 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Леванте
Леванте
2 1
Мальорка Мальорка
22 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
3 3
Падерборн 07 Падерборн 07
23 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Оренбург
Оренбург
1 2
Ахмат Ахмат
Рубин
Рубин
1 2
Зенит Зенит
Динамо М
Динамо М
2 1
Ростов Ростов
23 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
2 3
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Уотфорд
Уотфорд
0 3
Бёрнли Бёрнли
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
0 2
Лестер Сити Лестер Сити
23 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леганес
Леганес
1 2
Барселона Барселона
Бетис
Бетис
2 1
Валенсия Валенсия
Гранада
Гранада
1 1
Атлетико М Атлетико М
23 ноября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Байер
Байер
1 1
Фрайбург Фрайбург
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
0 2
Вольфсбург Вольфсбург
Фортуна
Фортуна
0 4
Бавария Бавария
24 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
1 1
Сочи Сочи
Урал
Урал
0 0
Спартак М Спартак М
Арсенал
Арсенал
1 2
Краснодар Краснодар
24 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
3 3
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
24 ноября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эспаньол
Эспаньол
1 1
Хетафе Хетафе
Осасуна
Осасуна
1 2
Атлетик Б Атлетик Б
Эйбар
Эйбар
0 2
Алавес Алавес
24 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
4 0
Герта Герта
Хоффенхайм
Хоффенхайм
1 5
Майнц Майнц
25 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
2 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
29 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
23:00
Вальядолид Вальядолид
29 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
22:30
Унион Унион
30 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
14:00
Уфа Уфа
Ростов
Ростов
16:30
Урал Урал
Ахмат
Ахмат
19:00
Рубин Рубин
30 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
15:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Бёрнли
Бёрнли
18:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Челси
Челси
18:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
30 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Алавес
Алавес
15:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
18:00
Эйбар Эйбар
Мальорка
Мальорка
20:30
Бетис Бетис
30 ноября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
17:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Кёльн
Кёльн
17:30
Аугсбург Аугсбург
Хоффенхайм
Хоффенхайм
17:30
Фортуна Фортуна
1 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Сочи
Сочи
14:00
Оренбург Оренбург
Локомотив М
Локомотив М
16:30
Динамо М Динамо М
Зенит
Зенит
19:00
Спартак М Спартак М
1 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
17:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Норвич Сити
Норвич Сити
17:00
Арсенал Арсенал
Лестер Сити
Лестер Сити
19:30
Эвертон Эвертон
1 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Севилья
Севилья
14:00
Леганес Леганес
Атлетик Б
Атлетик Б
16:00
Гранада Гранада
Эспаньол
Эспаньол
18:00
Осасуна Осасуна
1 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
17:30
Фрайбург Фрайбург
Вольфсбург
Вольфсбург
20:00
Вердер Вердер
2 декабря

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Краснодар
Краснодар
19:30
Тамбов Тамбов
ЦСКА
ЦСКА
19:30
Арсенал Арсенал
2 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Майнц
Майнц
22:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
3 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
22:30
Борнмут Борнмут
Бёрнли
Бёрнли
23:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
4 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
22:30
Уотфорд Уотфорд
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
22:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Челси
Челси
22:30
Астон Вилла Астон Вилла
5 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
22:30
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Арсенал
23:15
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
6 декабря

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Зенит
Зенит
19:30
Динамо М Динамо М
Арсенал
Арсенал
19:30
Локомотив М Локомотив М
6 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
23:00
Атлетико М Атлетико М
6 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
22:30
Герта Герта

Боец UFC Харрис опубликовал послание к погибшей падчерице 

Газета.Ru + ещё 8 3 часа назад
Боец UFC Харрис опубликовал послание к погибшей падчерице
Фото: Газета.Ru
Американский боец UFC Уолт Харрис опубликовал послание к своей погибшей падчерице Ани Бланшард, сообщает Sport24.
Девушка пропала в конце октября 2019 года, ее поиски велись около месяца. Тело погибшей Бланшарб было найдено 25 ноября. Полиция уже задержала двух людей, которые подозреваются в убийстве падчерицы Харриса.
"Ты подарила мне озарение, эту боль невозможно вынести… Я знаю, ты хотела бы, чтобы я оставался сильным, но это очень тяжело, малышка. Я найду в себе силы, обещаю, но сейчас все утратило смысл", — написал Харрис в своем Insragram.
Боец должен был принять участие в турнире UFC в Вашингтоне и сразится с Алистаром Оверимом, однако принял решение не выходить в октагон.
Ранее сообщалось, что были обнаружены останки тела пропавшей дочери бойца UFC.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Газета.Ru: последние новости
Спасший девочку от насильника школьник посетит бой Александра Емельяненко Спасший девочку от насильника школьник посетит бой Александра Емельяненко Порье назвал Конора самым жестким панчером Порье назвал Конора самым жестким панчером В UFC официально подтвердили следующие бои Джонса и Шевченко В UFC официально подтвердили следующие бои Джонса и Шевченко 
Теги:
MMA , Алистар Оверим , Уолт Харрис
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полный провал: ЦСКА прощается с Европой
Полный провал: ЦСКА прощается с Европой
Показали русский характер: РФ обыграла Бразилию
Показали русский характер: РФ обыграла Бразилию
«Рома» разгромила «Истанбул» в матче ЛЕ
«Рома» разгромила «Истанбул» в матче ЛЕ
ЦСКА вылетел из Лиги Европы
ЦСКА вылетел из Лиги Европы 6
Ари об удалении: «Я поступил как ребенок, потерял голову»
Ари об удалении: «Я поступил как ребенок, потерял голову»
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ
04:04
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ
Премьер-лига Футбол
«Лестер» закрепился на втором месте в АПЛ
05:54
«Лестер» закрепился на втором месте в АПЛ
Премьер-лига Футбол
«Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» в первом матче Моуринью
12:10
«Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» в первом матче Моуринью
Премьер-лига Футбол
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
Как накажут обидчиков Дзюбы
02:51
Как накажут обидчиков Дзюбы
Футбол Статьи
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение