Боец UFC Харрис опубликовал послание к погибшей падчерице

Американский боец UFC Уолт Харрис опубликовал послание к своей погибшей падчерице Ани Бланшард, сообщает Sport24.

Девушка пропала в конце октября 2019 года, ее поиски велись около месяца. Тело погибшей Бланшарб было найдено 25 ноября. Полиция уже задержала двух людей, которые подозреваются в убийстве падчерицы Харриса.

"Ты подарила мне озарение, эту боль невозможно вынести… Я знаю, ты хотела бы, чтобы я оставался сильным, но это очень тяжело, малышка. Я найду в себе силы, обещаю, но сейчас все утратило смысл", — написал Харрис в своем Insragram.

Боец должен был принять участие в турнире UFC в Вашингтоне и сразится с Алистаром Оверимом , однако принял решение не выходить в октагон.

Ранее сообщалось, что были обнаружены останки тела пропавшей дочери бойца UFC.